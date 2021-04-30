Вопросы охраны прав на интеллектуальную собственность обсудили в Сенате

НУР-СУЛТАН.КАЗИНФОРМ - Депутаты Сената встретились с руководством Министерства юстиции и Национального института интеллектуальной собственности, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Сената Парламента РК.

Открывая встречу, секретарь Комитета Сената по конституционному законодательству, судебной системе и правоохранительным органам Канатбек Сафинов подчеркнул, что охрана прав на интеллектуальную собственность - одно из важных условий обеспечения темпов экономического роста страны. Ещё большую актуальность она обрела после вступления Казахстана в ВТО.

Сенатор также отметил, что депутатами Парламента Владимиром Волковым, Сауле Айтпаевой и Гульнарой Бижановой был инициирован законопроект, который должен способствовать совершенствованию законодательства в сфере интеллектуальной собственности.

« Предлагаемые поправки направлены на усиление прозрачности деятельности организаций, управляющих правами на коллективной основе, и патентных поверенных Республики Казахстан. В соответствии с опытом стран ОЭСР предлагается ввести такой объект интеллектуальной собственности, как «географическое указание», а также усилить охрану прав на товарные знаки «, - сказал Канатбек Сафинов.

О ходе подготовки проекта Концепции развития сферы интеллектуальной собственности и Дорожной карты сенаторам рассказала вице-министр юстиции Акерке Ахметова. По её словам, Концепцией предлагается охватить деятельность всех госорганов, связанных с охраной и защитой прав на интеллектуальную собственность.