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    21:43, 29 Апрель 2021 | GMT +6

    Вопросы охраны прав на интеллектуальную собственность обсудили в Сенате

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    НУР-СУЛТАН.КАЗИНФОРМ - Депутаты Сената встретились с руководством Министерства юстиции и Национального института интеллектуальной собственности, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Сената Парламента РК.

    Открывая встречу, секретарь Комитета Сената по конституционному законодательству, судебной системе и правоохранительным органам Канатбек Сафинов подчеркнул, что охрана прав на интеллектуальную собственность - одно из важных условий обеспечения темпов экономического роста страны. Ещё большую актуальность она обрела после вступления Казахстана в ВТО.

    Сенатор также отметил, что депутатами Парламента Владимиром Волковым, Сауле Айтпаевой и Гульнарой Бижановой был инициирован законопроект, который должен способствовать совершенствованию законодательства в сфере интеллектуальной собственности.

    « Предлагаемые поправки направлены на усиление прозрачности деятельности организаций, управляющих правами на коллективной основе, и патентных поверенных Республики Казахстан. В соответствии с опытом стран ОЭСР предлагается ввести такой объект интеллектуальной собственности, как «географическое указание», а также усилить охрану прав на товарные знаки «, - сказал Канатбек Сафинов.

    О ходе подготовки проекта Концепции развития сферы интеллектуальной собственности и Дорожной карты сенаторам рассказала вице-министр юстиции Акерке Ахметова. По её словам, Концепцией предлагается охватить деятельность всех госорганов, связанных с охраной и защитой прав на интеллектуальную собственность.


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    Сенат Закон и право Парламент Общество
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