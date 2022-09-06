Вопросы образования: рабочую группу по реализации Послания создали в Минпросвещения РК

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Министр просвещения Асхат Аймагамбетов заявил, что все поручения Президента Касым-Жомарта Токаева касательно сферы образования, озвученные в ходе Послания будут реализованы, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Очень важные поручения были даны Главой государства в Послании. Эти вопросы отражают самые важные проблемы в сфере образования. Поэтому все поручения будут планомерно исполняться нами. Мы отдельно говорим о национальном проекте «Комфортная школа». Это на самом деле особый национальный проект. Более 800 тыс. новых ученических мест будет создано и это совершенно другие школы – более комфортные школы, это и требования, материально-техническое обеспечение этих школ. То есть, в комплексе будет решаться все задачи и будут создаваться все необходимые условия для наших детей», - сказал Асхат Аймагамбетов в ходе аппаратного совещания ведомства.

Также министр важным направлением считает озвученные в Послании вопросы в части повышения статуса воспитателей дошкольных организаций, повышения их заработной платы, снижения нагрузки и увеличение охвата дошкольным обучением и воспитанием.

«Все проблемные вопросы были отражены в Послании Президента. Нами будет проводиться работа по повышению заработной платы, снижению нагрузки на наших коллег. Весь этот комплекс вопросов будет в ближайшее время решаться. Акцент также на предметах естественно-математического цикла», - добавил глава ведомства.

Министр сообщил, что в рамках реализации поручений Президента, озвученных в Послании в части вопросов образования, создана рабочая группа.

«В целом, по всем направлением мы создали рабочую группу с учителями, методистами, воспитателями, директорами и управлениями образования. Конкретную реализацию – типовые учебные программы, планы и другие механизмы дополнительно будут обсуждаться и окончательно будут принято решение», - прокомментировал Асхат Аймагамбетов.