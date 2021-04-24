Вопросы обеспечения жильем и вакцинации молодежи рассмотрели в Нур-Султане

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Под председательством заместителя акима города Нур-Султан Бахтияра Макена состоялось заседание Совета по делам молодежи. Члены совета приняли участие в заседании в полном составе. На совещании были рассмотрены вопросы трудоустройства, обеспечения жильем и вакцинации молодежи, развития волонтерского движения, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу столичного акимата.

Так как Нур-Султан уже больше месяца находится в «красной» зоне, совещание прошло онлайн на платформе ZOOM.

«В развитии нашей страны молодежь занимает особое место. В своем выступлении Глава государства отметил, что «сегодняшнее молодое поколение, которое растет духом независимости – это наша надежда на завтрашний день, надежная опора». При этом Годы молодежи и волонтеров стали важным шагом со стороны государства, направленным на поддержку подрастающего поколения. Нашей главной целью является превращение столицы во всесторонне развитый мировой город, развитие экономики и осуществление эффективного планирования, направленного на повышение благосостояния населения, молодежи. Эти цели и задачи едины для всей столичной молодежи, поэтому я надеюсь, что вы внесете особый вклад в процветание столицы», - сказал Бахтияр Макен.

Заместитель акима города особо отметил, что Молодежный совет должен стать диалоговой площадкой для обмена опытом и реализации идей.

В ходе совещания с докладом о проводимой работе в сфере государственной молодежной политики в столице выступил руководитель управления по вопросам молодежной политики Кайрат Камбаров. В своем выступлении он проинформировал молодежь о текущей ситуации и сообщил, что работа волонтеров осуществляется успешно.

На торжественном открытии Года молодежи Первый Президент Республики Казахстан - Елбасы Нурсултан Назарбаев дал поручение о предоставлении рабочей молодежи квартир в аренду без права выкупа. В этой связи о проводимой работе по реализации программы жилья для рабочей молодежи проинформировал руководитель управления строительства и жилищной политики Ануар Саипов. Также в ходе совещания с докладами о проводимой работе в своих сферах выступили заместитель руководителя управления занятости и социальной защиты Бахтияр Гарифуллин, заместитель руководителя управления общественного здравоохранения Алия Шайзадаккызы, председатель штаба волонтеров г. Нур-Султан Чингиз Тлеулин.