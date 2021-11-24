+7 (701) 759 90 19
Нур-Султан: °С
Алматы: °С
USD 432.15 EUR 486.56
RUB 5.77 CNY 67.66
Скачать
Новости
Вся лента >>>

Вопросы обеспечения авиатопливом обсудили Бейбут Атамкулов и Магзум Мирзагалиев

24 Ноября 2021 21:43
Поделиться:
Вопросы обеспечения авиатопливом обсудили Бейбут Атамкулов и Магзум Мирзагалиев

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Вопросы обеспечения авиатопливом обсудили Министерство индустрии и инфраструктурного развития Казахстана и Министерство энергетики РК, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Telegram-канал МИИР РК.

Новости по теме
Изменения в законодательство по реформе жилищной политики разработали в МИИР
13 объектов серого майнинга выявлено в ходе проверок – Минэнерго РК В Казахстане на шесть месяцев ввели запрет на вывоз лесоматериалов из страны МИИР РК: пять важных вопросов о ценах и поставках угля

Министр индустрии и инфраструктурного развития РК Бейбут Атамкулов и министр энергетики РК Магзум Мирзагалиев провели совместное рабочее совещание по текущей ситуации обеспечения авиатопливом для нужд гражданской авиации с участием руководителей отечественных аэропортов, авиакомпаний, национальных компаний «КазМунайГаз», «Қазақстан Темір Жолы» и крупных поставщиков авиатоплива.

В ходе совещания заслушаны доклады председателя Комитета гражданской авиации, руководителей авиакомпаний Эйр Астана, СКАТ, Qazaq Air, аэропортов гг. Нур-Султан, Алматы, компаний «КазМунайГаз» и АО «НК КТЖ» о текущих остатках авиатоплива в аэропортах, объемах потребления и производства до конца текущего года, планах на 2022 год, отгрузке законтрактованных объемов и транспортировке авиатоплива по железной дороге.

«Поставщикам авиатоплива было указано о необходимости принятия мер по ускоренной отгрузке авиатоплива для авиапредприятий и своевременно довести вырабатываемый объем до конечных потребителей.

В целях планирования объемов выработки авиатоплива на отечественных НПЗ в долгосрочной перспективе предприятиям поручено представить прогнозные планы потребления топлива до 2030 года», - говорится в сообщении.

Министр энергетики Магзум Мирзагалиев подчеркнул, что объем производимого отечественными НПЗ авиатоплива полностью покрывает потребности авиакомпаний, выполняющих пассажирские перевозки. Вместе с тем, на рынке авиаперевозок наблюдается существенный рост грузовых и транзитных услуг, обеспечение которых требует импорта авиатоплива, добавил глава Минэнерго.

Министр индустрии и инфраструктурного развития Бейбут Атамкулов поручил авиакомпаниям и аэропортам в полной мере осуществлять бесперебойное выполнение пассажирских регулярных перевозок с учетом предстоящих праздничных дней.


Подписывайтесь на наш канал:

#Минэнерго РК   #Авиация   #МИИР РК   #Топливо  
Поделиться:
Новости по теме
Изменения в законодательство по реформе жилищной политики разработали в МИИР
13 объектов серого майнинга выявлено в ходе проверок – Минэнерго РК
В Казахстане на шесть месяцев ввели запрет на вывоз лесоматериалов из страны
МИИР РК: пять важных вопросов о ценах и поставках угля
Популярное
1 Канат Бозумбаев назначен акимом Алматинской области
2 Амандык Баталов освобожден от должности
3 Президент поблагодарил Амандыка Баталова за многолетнюю работу
4 Президент Казахстана подписал закон о перераспределении полномочий между уровнями госуправления
5 Незаконно ввезенные иностранные автомобили выявляют в СКО
6 Мужчина открыл стрельбу во дворе дома в Павлодаре
Читайте также
МИИР РК: пять важных вопросов о ценах и поставках угля
Какие преимущества дает введение платы за проезда на казахстанских дорогах
Канат Бозумбаев назначен акимом Алматинской области
Амандык Баталов освобожден от должности
Президент поблагодарил Амандыка Баталова за многолетнюю работу
Президент Казахстана подписал закон о перераспределении полномочий между уровнями госуправления
Незаконно ввезенные иностранные автомобили выявляют в СКО
Мужчина открыл стрельбу во дворе дома в Павлодаре
Оставить комментарий
+7
Отправить
Читайте также
Сотрудники онлайн

Архив