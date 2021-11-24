Вопросы обеспечения авиатопливом обсудили Бейбут Атамкулов и Магзум Мирзагалиев

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Вопросы обеспечения авиатопливом обсудили Министерство индустрии и инфраструктурного развития Казахстана и Министерство энергетики РК, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Telegram-канал МИИР РК.

Министр индустрии и инфраструктурного развития РК Бейбут Атамкулов и министр энергетики РК Магзум Мирзагалиев провели совместное рабочее совещание по текущей ситуации обеспечения авиатопливом для нужд гражданской авиации с участием руководителей отечественных аэропортов, авиакомпаний, национальных компаний «КазМунайГаз», «Қазақстан Темір Жолы» и крупных поставщиков авиатоплива.

В ходе совещания заслушаны доклады председателя Комитета гражданской авиации, руководителей авиакомпаний Эйр Астана, СКАТ, Qazaq Air, аэропортов гг. Нур-Султан, Алматы, компаний «КазМунайГаз» и АО «НК КТЖ» о текущих остатках авиатоплива в аэропортах, объемах потребления и производства до конца текущего года, планах на 2022 год, отгрузке законтрактованных объемов и транспортировке авиатоплива по железной дороге.

«Поставщикам авиатоплива было указано о необходимости принятия мер по ускоренной отгрузке авиатоплива для авиапредприятий и своевременно довести вырабатываемый объем до конечных потребителей.

В целях планирования объемов выработки авиатоплива на отечественных НПЗ в долгосрочной перспективе предприятиям поручено представить прогнозные планы потребления топлива до 2030 года», - говорится в сообщении.

Министр энергетики Магзум Мирзагалиев подчеркнул, что объем производимого отечественными НПЗ авиатоплива полностью покрывает потребности авиакомпаний, выполняющих пассажирские перевозки. Вместе с тем, на рынке авиаперевозок наблюдается существенный рост грузовых и транзитных услуг, обеспечение которых требует импорта авиатоплива, добавил глава Минэнерго.

Министр индустрии и инфраструктурного развития Бейбут Атамкулов поручил авиакомпаниям и аэропортам в полной мере осуществлять бесперебойное выполнение пассажирских регулярных перевозок с учетом предстоящих праздничных дней.