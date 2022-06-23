23 Июня 2022 10:53

Вопросы о снижении пенсионного возраста обсуждаются - Ералы Тугжанов

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Заместитель Премьер-Министра Ералы Тугжанов сообщил, что вопросы о снижении пенсионного возраста на стадии обсуждения, передает корреспондент МИА «Казинформ».

В кулуарах Правительства Ералы Тугжанову снова задали вопрос по поводу снижения пенсионного возраста казахстанцев, в том числе женщин. По его словам, все поднимаемые вопросы находятся на стадии обсуждения.

«Мы же до конца года должны принять Социальный кодекс. Я думаю, что в рамках него будет уйма времени пообщаться на эту тему», - сказал заместитель Премьер-Министра.

Он уточнил, что есть конкретные предложения от населения, каким категориям хотят снизить пенсионный возраст. Предложения, по словам Ералы Тугжанова, продолжают поступать.

Социальный кодекс в Казахстане планируют принять к концу года. В январе Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев поручал своевременно принять документ.

Ранее глава Минтруда Тамара Дуйсенова сказала, что снижение пенсионного возраста приведет к уменьшению пенсии. А накануне депутат Сената Дана Нуржигит предложила снизить возраст выхода женщин на пенсию до 58 лет.