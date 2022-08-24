Вопросы недопущения дефицита нефтепродуктов находятся на особом контроле Правительства РК

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Первый заместитель Премьер-Министра Роман Скляр провел заседание Комиссии по обеспечению внутреннего рынка ГСМ. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Правительства РК.

Министерствами энергетики, сельского хозяйства, Агентством по защите и развитию конкуренции, акиматами областей, городов Нур-Султана, Алматы и Шымкента, а также АО «НК «Казахстан Темир Жолы» было доложено о текущей ситуации на внутреннем рынке нефтепродуктов.

Кроме того, агентствам по защите и развитию конкуренции, финансовому мониторингу поручено принять оперативные меры по недопущению неконкурентных действий и фактов превышения предельно допустимых цен на ГСМ.









Фото: primeminister.kz