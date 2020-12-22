Вопросы модернизации судебной и правоохранительной системы обсудили в Нур-Султане

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - На прошедшем в Нур-Султане международном круглом столе были обсуждены вопросы модернизации правоохранительной и судебной системы в Казахстане, передает МИА «Казинформ».

Президент Касым-Жомарт Токаев в своем Послании народу дал поручение о реформировании этих структур, в русле принципа «Справедливое государство на защите интересов граждан». С данной целью при Администрации Президента была создана специальная комиссия.

Совершенствование правоохранительной и судебной систем – это последовательная политика государства, его долгосрочный приоритет. При этом, есть вполне ощутимые позитивные результаты этой работы. Например, в 2019 году по сравнению с 1996 годом убийств было совершено в 3 раза меньше, тяжких телесных повреждений нанесено также в 3 раза меньше, разбоев совершено в 6,5 раз меньше. Это отразилось и в международных рейтингах. Например, в отражающем уровень безопасности в стране Глобальном индексе миролюбия Казахстан в 2019 году занял 64 место – самый высокий показатель среди других стран СНГ.

Участники отметили, что как правоохранительная, так и судебная системы должны будут перейти к сервисной модели, которая предусматривает основной ориентир на гражданина.

В целом, основные тренды реформы – повышение профессионализма кадров, оптимизация процедур, внедрение новых технологий. В частности, цифровизация, внедрение передовых IT-технологий должны резко повысить эффективность и прозрачность как судебных, так и правоохранительных органов. Уже сейчас порядка 90% заявлений в суд подается через интернет.

Докладчики сообщили, что важным моментом реформы является переход на трехзвенную модель организации работы правоохранительных органов. Данная модель направлена на распределение полномочий полиции, прокурора и суда, и, в конечном счете, гарантирование соблюдения прав граждан, повышения уровня независимости и объективности расследования.

В институциональном плане ключевым элементом реформы судебной и правоохранительной систем является Совет Безопасности Республики Казахстан, выполняющий координирующую роль, и несущий функцию контроля качества реализации.

Процесс ускорился с созданием Агентства по стратегическому планированию и реформам (АСПИР). Модернизация правоохранительной и судебной систем является непосредственной частью общей программы реформ, намеченной к реализации на 2021 – 2025 годы. Один из приоритетов реформы основан на тезисе «Правовое государство – укрепление доверия к госорганам», и включает в себя совершенствование институтов правового государства, верховенство закона во всех сферах жизни.

В структуру АСПИР входит в качестве важной части инфраструктуры Международный финансовый центр «Астана». В частности, МФЦА – путь к совершенствованию казахстанского правосудия. Практика МФЦА позволит на национальном масштабе улучшить и нашу судебную практику по коммерческим спорам, обеспечить защиту прав инвесторов на основе лучших мировых практик. Это не только инструмент обеспечения деятельности финансового центра, но и агент судебной реформы в Казахстане.

Кроме того, очень важный момент – это кадровый вопрос. Совместная работа с иностранными специалистами создает возможности для воспитания новой генерации специалистов. Наиболее перспективные молодые специалисты становятся частью системы МФЦА, и позднее они неизбежно будут перетекать в систему национального права, привнося передовые практики.