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Вопросы межгосударственного сотрудничества обсудили премьер-министры Казахстана и Узбекистана

3 Февраля 2023, 19:13
Вопросы межгосударственного сотрудничества обсудили премьер-министры Казахстана и Узбекистана

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - Ряд ключевых вопросов межгосударственного сотрудничества обсудили главы правительств Казахстана и Узбекистана Алихан Смаилов и Абдулла Арипов после прошедшего в Алматы заседания ЕМПС. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Премьер-Министра РК.

Стороны «сверили часы» в отношении планов по наращиванию взаимодействия в торгово-экономической, транзитно-транспортной и водно-энергетической сферах, а также совместных шагов в промышленной кооперации и сельском хозяйстве.

По итогам прошлого года двусторонний товарооборот вырос почти на 30% и достиг запланированного рубежа в $5 млрд.

«Это стало возможным благодаря нашим общим усилиям. Теперь, в соответствии с поставленными на высшем уровне задачами, нам необходимо увеличить объемы взаимной торговли до 10 млрд долларов в среднесрочной перспективе», - отметил Премьер-Министр РК.

Правительство Казахстана готово к активному диалогу по всем направлениям нашего взаимодействия.

Со своей стороны Абдулла Арипов отметил, что между странами наработан положительный опыт промышленной кооперации, особенно в автомобилестроении. Начата проработка перспективных проектов в нефтегазовой, химической, энергетической, металлургической и других отраслях.

«Необходимо отдельно отметить тесное взаимодействие в сельском хозяйстве и транспортно-логистической сфере, особенно в части развития новых транспортных коридоров. Мы также высоко оцениваем прямые контакты между регионами наших стран, что позволяет в полной мере реализовывать потенциал сотрудничества между нашими братскими народами», - сказал Абдулла Арипов.


Фото: primeminister.kz


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