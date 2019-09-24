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Вопросы международного права поднял Елбасы перед парламентариями Евразии

24 Сентября 2019 11:03
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Вопросы международного права поднял Елбасы перед парламентариями Евразии

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Тема четвертого совещания спикеров парламентов стран Евразии «Большая Евразия: Диалог. Доверие. Партнерство» созвучна с основными принципами политики, которую Казахстан реализует на международной арене все эти годы. Об этом заявил Первый Президент РК – Елбасы Нурсултан Назарбаев, передает корреспондент МИА «Казинформ».

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«В этой связи хотел бы изложить свои соображения в отношении того, что могут сделать члены уважаемого парламента. Я выступаю за то, чтобы голос парламентариев был слышен громче и четче. Понимая глубину и остроту современного глобального кризиса доверия между ведущими державами мира, кто как не народные избранники должны вносить свой вклад в его преодолении», - призвал Нурсултан Назарбаев в ходе совещания спикеров парламентов стран Евразии в столице.

Елбасы также затронул вопросы международного права.

«Мы все наблюдаем кризис системы международного права, в том числе зачастую его эрозию, игнорирование, размывание. Хорошо известный случай, когда нарушались суверенитет, территориальная целостность государств, рушились ранее достигнутые договоренности. Произвольное применение санкций негативно влияет не только на страны, против которых они направлены, но и на все другие государства, на благополучие миллионов простых людей по всему миру», - отметил Н. Назарбаев.

«В этих условиях с трибуны Генеральной Ассамблеи ООН в Нью-Йорке я предложил созвать международную конференцию ООН высокого уровня по переподтверждению базовых принципов международного права. Парламентарии Евразии могли бы внести здесь свою добавленную стоимость, инициировав законодательные дебаты высокого уровня по возрождению центральной роли устава Организации Объединенных Наций», - добавил Первый Президент.


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Ключевые слова: ООН, Центральная Азия, Нур-Султан, Права человека, Мажилис, Сенат, Первый Президент - Елбасы,
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Акбота Кузекбай

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