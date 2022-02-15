Вопросы медобеспечения военнослужащих и проблемы военных медучреждений обсудили в Мажилисе

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Сегодня в Мажилисе Комитетом по международным делам, обороне и безопасности в формате видеоконференцсвязи проведено тематическое заседание, посвященное вопросам медицинского обеспечения военнослужащих и проблемам военно-медицинских учреждений. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Мажилиса Парламента РК.

В заседании приняли участие депутаты Мажилиса, представители министерств обороны, внутренних дел, по чрезвычайным ситуациям, здравоохранения, образования и науки, финансов, национальной экономики, Комитета национальной безопасности, Службы государственной охраны, акимата города Нур-Султан, Фонда социального медицинского страхования, а также ветеранских организаций.

Открывая заседание, Председатель профильного Комитета Палаты Айгуль Куспан заявила, что Президент Казахстана – Верховный главнокомандующий Вооруженными cилами Касым-Жомарт Токаев в Послании народу Казахстана от 2 сентября 2019 года «Конструктивный общественный диалог - основа стабильности и процветания Казахстана» особо подчеркнул необходимость формирования боеспособной армии, повышения престижа воинской службы и материального оснащения Вооруженных сил на основе новой концепции.

«От состояния дел в военно-медицинских подразделениях и качества оказываемых ими услуг зависит здоровье защитников нашей Родины. Не вызывает сомнений, что военно-медицинское обеспечение является важной частью социального пакета, предлагаемого государством для повышения привлекательности службы в армии», - сказала А. Куспан.

В своем выступлении депутат также отметила, что январские трагические события актуализировали многие вопросы обеспечения военнослужащих, отражая роль Вооруженных Сил, других войск и воинских формирований в обеспечении национальной безопасности.

В этой связи тема медицинского обеспечения военнослужащих и деятельности военно-медицинских учреждений является своевременной и актуальной.

Выступивший с докладом заместитель министра обороны Республики Казахстан Мухамеджан Таласов проинформировал депутатов о текущем положении военно-медицинского обеспечения военнослужащих в Вооруженных Силах.

По словам, докладчика на сегодняшний день военная медицина Вооруженных Сил представлена 20-тью военно-медицинскими учреждениями (госпитали, лазареты, поликлиники, центры) и медицинскими подразделениями (медпункты, медроты, отделения) в количестве более 130-ти единиц.

Выступая, М. Таласов обратил внимание депутатов на ряд недостатков, касающихся инфраструктуры военно-медицинских подразделений, его кадрового обеспечения, оснащения современными образцами медицинской техники.

Так, на сегодняшний день всего 3 госпиталя (в Нур-Султане, Алматы и Талдыкоргане) и 15 медпунктов (медрот) размещены в специальных зданиях, предназначенных для лечебных учреждений, Главная военная поликлиника г. Нур-Султан и Военно-морской госпиталь г. Актау не имеют собственных зданий, а остальные размещены в приспособленных помещениях.

Вместе с тем докладчик отметил, что Министерством обороны прорабатывается вопрос строительства Военно-морского госпиталя г. Актау (по ГЧП) и госпитально-поликлинического комплекса в г. Нур-Султан (на бюджетные средства), а также закуп и возведение зданий для медицинских пунктов из модульных конструкций.

В развитие темы с докладом перед депутатами выступил заместитель Главнокомандующего Национальной гвардией Жандос Омаркулов.

По словам выступающего, в Национальной гвардии в целом имеется проблема недостаточного финансирования, которая отразилась и на медицинском обеспечении войск. Медицинское оборудование военно-медицинских подразделений требует полной замены, критически изношена медицинская мебель.

В свою очередь, первый заместитель начальника Военно-медицинского центра Аскар Рахимов выступил с предложениями по улучшению социального пакета военных медиков.

«В республике продолжает нарастать дефицит врачей, аналогичная ситуация складывается в силовых ведомствах. Основные причины оттока кадров – это отсутствие эффективных механизмов мотивации, психоэмоциональная нагрузка, недостаточные социальные гарантии, миграция за границу в поисках высокооплачиваемой работы», - заявил А. Рахимов.

В этой связи основным фактором, препятствующим поступлению на воинскую службу офицеров запаса (выпускников медицинских ВУЗов), является обязательная отработка не менее трех лет в государственных организациях здравоохранения, после окончания ВУЗа лицами, поступившими на обучение по медицинским специальностям на основе государственного образовательного заказа, при этом время прохождения службы в срок отработки не учитывается.

Также актуален вопрос о повышении заработной платы, медицинским работникам Пограничной службы, размер которой значительно уступает размерам зарплат медиков гражданского сектора.

В ходе заседания свои вопросы и предложения высказали принявшие участие в мероприятии ветераны военной службы, а также депутаты Мажилиса А. Платонов, К. Ержан, Т. Адамбеков, Н. Дементьева, З. Сулейменова.

Подводя итоги заседания, председатель профильного Комитета А.Куспан, отметила, что высказанные в ходе обсуждения предложения будут учтены депутатами в подготовке соответствующих рекомендаций.



