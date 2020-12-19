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Вопросы медицины и профсоюзов поднимались на встречах НПК в Нур-Султане и Атырау

Редактор:  
Жанара Мухамедиярова
19 Декабря 2020, 14:09
Вопросы медицины и профсоюзов поднимались на встречах НПК в Нур-Султане и Атырау

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - 19 декабря в Нур-Султане прошла встреча кандидатов в депутаты Мажилиса Парламента РК от НПК Олжаса Сыздыкова и Ислама Сункар с руководителями, родителями особенных детей фонда «Спина бифида», передает МИА «Казинформ».

Широту охвата обеспечила Zoom-видеоконференция. На встрече прозвучали проблемы, с которыми сталкиваются родители детей с заболеванием спина бифида, медицинского обслуживания и социальных гарантий. В ходе диалога представлена предвыборная платформа Народной партии Казахстана.

В ходе беседы спикеры разъяснили тезисы предвыборной Программы НПК. Все инициативы народников направлены на построение социального государства, защиту интересов и прав граждан Казахстана.

Мероприятие проведено в рамках предвыборной агитационной кампании.

Кроме того, сегодня в Атырау прошла встреча с трудовыми коллективами и работниками нефтегазового сектора. Беседа с электоратом направлена на разъяснение предвыборной программы Народной партии Казахстана, с акцентом на развитии профсоюзного движения.

Мероприятия проведены в рамках предвыборной кампании.

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