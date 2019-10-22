Вопросы кибербезопасности рассмотрели в Правительстве РК

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - На заседании Совета по улучшению инвестиционного климата (СУИК) под председательством Премьер-Министра РК Аскара Мамина рассмотрены вопросы обеспечения кибербезопасности и борьбы с киберпреступностью. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Правительства РК.

С докладами о состоянии и перспективах развития киберпространства Казахстана, а также предложениях по совершенствованию политики в данной сфере выступили министр цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности А. Жумагалиев, заместитель министра внутренних дел А. Калайчиди, аккредитованные в Казахстане послы США У. Мозер, Канады — Н. Бруссо, Нидерландов — А. Карстенс, Великобритании — М. Гиффорд, поверенный в делах Европейского союза Рамунас Янушаускас, а также представители компаний Ericsson, Microsoft, Honeywell, Citibank, Mastercard.

«С момента запуска в 2017 году государственной программы «Цифровой Казахстан», благодаря притоку капитала и передовых технологий, значительный прогресс достигнут в секторах энергетики, транспорта, сельского хозяйства и услуг, что стало важным фактором роста национальной экономики», — сказал А. Мамин.

За 9 месяцев т. г. ВВП Казахстана вырос на 4,3%. При этом основная доля роста приходится на отрасли и услуги с высокой добавленной стоимостью. Международный валютный фонд и Азиатский банк развития повысили прогнозы роста экономики РК на 2019-2020 годы. Улучшена позиция Казахстана в Глобальном индексе конкурентоспособности Всемирного Экономического Форума с 59 до 55 места.

«Для дальнейшего обеспечения положительной динамики необходимо приложить усилия для защиты нашей экономики от растущих угроз международной и местной киберпреступности. Согласно прогнозам Всемирного экономического форума, к 2022 году ущерб мировой экономике от киберпреступлений может превысить $8 трлн», — сказал Премьер-Министр.

Глава Правительства сообщил участникам заседания, что для противодействия киберпреступности по поручению Первого Президента Нурсултана Назарбаева разработана концепция кибербезопасности «Киберщит Казахстана». В рамках ее реализации совершенствована нормативно-правовая база, созданы Национальный координационный центр информационной безопасности и Совет по вопросам кибербезопасности, уровень цифровой грамотности населения повышен до 73%.

«В результате указанных мер Международный союз электросвязи повысил позицию Казахстана в Глобальном индексе кибербезопасности в 2018 г. до 40-го места, тогда как годом ранее мы занимали 83-ое место», — сказал А. Мамин.

Премьер-Министр призвал представителей иностранных государств, входящих в Совет по улучшению инвестиционного климата, к более тесному сотрудничеству в сфере обеспечения кибербезопасности.