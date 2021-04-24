Вопросы казахстанско-российского сотрудничества обсудили в онлайн-конференции

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – 23 апреля Библиотека Первого Президента Республики Казахстан – Елбасы и Казахстанский филиал Московского государственного университета имени М. В. Ломоносова провели в онлайн-формате международную научно-практическую конференцию «Современные вызовы и преобразование экономики». Мероприятие посвящено 30-летию Независимости Республики Казахстан и 20-летию Казахстанского филиала МГУ. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу ГУ «Библиотека Первого Президента Республики Казахстан – Елбасы».

В работе конференции приняли участие государственные и общественные деятели, ведущие ученые МГУ им. М. В. Ломоносова и вузов Казахстана, авторитетные казахстанские и российские исследователи и эксперты в области экономики и финансов, руководители государственных институтов развития.

Участники обсудили состояние и перспективы развития Казахстана и России в условиях трансформации мировой экономики, в частности: краткосрочные и долгосрочные тренды в развитии экономики двух стран; характер влияния глобальной пандемии на трансформацию современной экономики; влияние цифровизации на преобразование современной экономики и направления ее развития в Казахстане, России и мире; трансформацию современной финансовой архитектуры и особенности развития финансовых рынков и институтов. Были также рассмотрены вопросы председательства Казахстана в ЕАЭС и направления развития евразийской экономической интеграции, а также экономическая школа Московского университета и подготовка специалистов в Казахстанском филиале МГУ.

Знаковым событием мероприятия стало обращение Первого Президента Республики Казахстан – Елбасы Н. А. Назарбаева, которое он направил участникам международной конференции: «20 лет назад по моей инициативе и при поддержке Президента России В. В. Путина в столице Казахстана был открыт филиал одного из лучших университетов мира – Московского государственного университета имени М. В. Ломоносова.

Это знаменательное событие стало еще одним свидетельством дружбы и стратегического сотрудничества наших двух стран.

За эти годы выпускники Казахстанского филиала МГУ имени М.В. Ломоносова внесли свой достойный вклад в развитие суверенного Казахстана.

Глубоко символично, что эта юбилейная дата совпала с 30-летием независимости Республики Казахстан, тем самым отражая важную роль Московского государственного университета в укреплении двусторонних отношений. В 1994 году именно с трибуны университета мной была озвучена идея Евразийского Союза, которая впоследствии легла в основу интеграции на постсоветском пространстве.

Уверен, что эффективное экономическое взаимодействие, углубление культурных и научно-образовательных связей будут и впредь содействовать росту конкурентоспособности и процветанию наших народов».

– Сегодня мы открываем совместный цикл из пяти научно-практических конференций по направлениям фундаментальных наук, посвященных 30-летию независимости Республики Казахстан и 20-летию Казахстанского филиала Московского государственного университета имени М.В. Ломоносова. Как вы помните, именно с высокой трибуны Московского государственного университета им. М. В. Ломоносова Первый Президент Республики Казахстан – Елбасы Н. А. Назарбаев впервые высказал концептуальную идею евразийской интеграции. Тогда евразийская инициатива Елбасы была по-настоящему новаторской. Не все оказались готовы принять ее креативный замысел. Однако, необходимость скорейшего преодоления трудностей роста, интеграции в мировой рынок и взаимодействия с другими международными объединениями доказали неотвратимость тесного экономического взаимодействия, – отметил, открывая мероприятие директор Библиотеки Елбасы Бакытжан Темирболат, и поздравил профессорско-преподавательский состав и студентов Казахстанского филиала МГУ с юбилейной датой вуза.

В своем выступлении ректор Московского государственного университета имени М.В. Ломоносова, академик РАН Виктор Садовничий отметил, что за 30 лет своей независимости Казахстан добился больших успехов в создании и развитии независимого государства.

– Московский университет всегда тесно сотрудничал с Казахстаном в сфере образования и науки, показывая пример другим странам. В историю Евразийского пространства и, конечно же, в историю Московского университета вошло историческое выступление Н.А. Назарбаева в стенах МГУ, в котором он провозгласил идею создания Евразийского союза государств. Еще один шаг, который отражает наши особые добрые и близкие отношения – открытие 20 лет тому назад Казахстанского филиала МГУ, который является первым зарубежным филиалом Московского университета, образованным по инициативе главы государства. Филиал за эти 20 лет стал престижным и уважаемым учебным заведением в Казахстане, его закончили более 2000 выпускников. Я уверен, что филиал будет и дальше развивать славные традиции Московского университета на казахстанской земле. Хочу подчеркнуть еще одно знаменательное событие в наших отношениях – подписание Соглашения между правительствами Российской Федерации и Республики Казахстан о функционировании Казахстанского филиала МГУ. Президент Казахстана К. К. Токаев на нашей встрече в ноябре 2019 года поддержал наше сотрудничество и развитие филиала, – сказал он, выразив уверенность, что конференция внесет большой вклад в развитие всего Евразийского пространства и будет способствовать выработке конструктивных предложений и новых идей.

С докладом «Роль Международного финансового центра «Астана» в реализации стратегического видения Елбасы, согласующегося с целями в области устойчивого развития ООН» выступил председатель Агентства по стратегическому планированию и реформам Республики Казахстан Кайрат Келимбетов.

– Текущий пандемический кризис и затяжной выход из него стали огромным вызовом для всего мира. Интересно, что сегодня для экономистов даже стало удобно измерять различные периоды от кризиса до кризиса. Вы все хорошо помните азиатский кризис конца 90-х годов, кризис Гонконга начала 2000-х, финансовый кризис 2008 года, текущий, так называемый коронакризис. Каждый из этих кризисов, включая текущий, ускорял существующие на тот момент глобальные тренды и создавал новые рынки и возможности для развития. Последние десять лет многие международные эксперты говорят о разных трендах. Отмечу несколько из них, которые важны для наших экономик сегодня. Первое – это спад глобализации, региональная интеграция, создание региональных союзов. Второе – развитие технологий, цифровизация и автоматизация бизнес-процессов. Третий тренд – это создание новой энергетики и четвертый – смена предпочтений инвесторов, в т. ч. поколенческие изменения, – отметил он.

– 30 лет назад Казахстан стал суверенным и независимым государством. Российская Федерация была одной из первых стран, кто признал его независимость и суверенитет. Это открыло новую страницу отношений между нашими народами и вывело их на уровень межгосударственный. Отрадно констатировать, что сейчас наши связи приобрели союзнический характер, мы стали подлинными интеграционными партнерами. В этом году мы также отмечаем 20-летний юбилей основания Казахстанского филиала МГУ имени М. В. Ломоносова. Это знаменательное событие в истории взаимоотношений наших государств. В этой связи хотел бы выразить особую благодарность Первому Президенту Республики Казахстан – Елбасы Н.А. Назарбаеву, по чьей инициативе и был создан филиал. …У России и Казахстана схожие проблемы и пути их преодоления. Под руководством Президента Казахстана К.К. Токаева разрабатывается программа постпандемического развития казахстанской экономики. Надеюсь, что рекомендации, которые будут сформулированы по итогам сегодняшней конференции, окажутся полезны как для Казахстана, так и для России, – отметил в своей речи Чрезвычайный и Полномочный Посол Российской Федерации в Республике Казахстан Алексей Бородавкин.

С докладом «Пандемия как повод для переосмысления некоторых стратегических установок и мер экономической политики» выступил директор Московской школы экономики МГУ имени М.В. Ломоносова, академик РАН Александр Некипелов. Темой выступления первого вице-министра национальной экономики Республики Казахстан Тимура Жаксылыкова стали «Перспективы развития казахстанской экономики в условиях и после глобальной пандемии». О роли международных экономических институтов в формировании мирового порядка рассказал в своем докладе заведующий кафедрой государственной политики МГУ имени М.В. Ломоносова, сопредседатель Общероссийской общественной организации «Российское общество политологов» Владимир Якунин. Также в ходе конференции прозвучали доклады директора Казахстанского филиала МГУ имени М. В. Ломоносова Александа Сидоровича, ректора Академии государственного управления при Президенте Республики Казахстан Ерлана Абила, декана экономического факультета МГУ имени М. В. Ломоносова, председателя Общественного совета при Министерстве экономического развития РФ, научного руководителя Института национальных проектов Александра Аузана, директора Центра прикладных исследований TALAP, члена Национального совета общественного доверия при Президенте Республики Казахстан Рахима Ошакбаева и других.