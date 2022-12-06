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Вопросы казахстанско-литовского межпарламентского сотрудничества обсудили в Сенате

6 Декабря 2022, 17:06
Вопросы казахстанско-литовского межпарламентского сотрудничества обсудили в Сенате

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - В Сенате Парламента РК состоялась встреча вице-спикера Аскара Шакирова с министром иностранных дел Литовской Республики Габриэлиусом Ландсбергисом, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Сената Парламента РК.

В ходе встречи стороны высоко оценили уровень двустороннего сотрудничества, отметив наличие общих взглядов на основные вопросы международной повестки и плодотворное взаимодействие в рамках международных организаций.

«Депутаты Казахстана заинтересованы в развитии контактов с литовскими парламентариями как на двусторонней, так и многосторонней основах, в том числе в рамках Парламентской Ассамблеи ОБСЕ и Межпарламентского Союза. Мы готовы содействовать дальнейшему развитию двустороннего взаимовыгодного сотрудничества. Одним из важных направлений данного сотрудничества является транзитно-транспортная сфера. Ваша страна в данном контексте представляет значительный интерес для продвижения казахстанских товаров», - сказал Аскар Шакиров.

Зарубежного дипломата проинформировали о масштабной программе политической модернизации Главы государства Касым-Жомарта Токаева, которая нацелена на дальнейшую демократизацию страны и расширение участия граждан в управлении государством.

Габриэлиус Ландсбергис высоко оценил проводимые в Казахстане стратегические реформы и выразил готовность Литвы к дальнейшему развитию всестороннего сотрудничества, включая межпарламентские связи.


Фото: senate.parlam.kz

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