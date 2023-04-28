Вопросы казахстанско-корейского межпарламентского сотрудничества обсудили в Сенате

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Председатель комитета по международным отношениям, обороне и безопасности Сената Парламента РК Аскар Шакиров встретился с Чрезвычайным и Полномочным Послом Республики Корея в Республике Казахстан Ку Хонг Соком. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Сената.

В ходе переговоров стороны обсудили текущие вопросы сотрудничества и перспективные направления взаимодействия двух стран в сфере товарооборота, здравоохранения, образования, культурного обмена, а также в рамках международных организаций.

«Межпарламентское сотрудничество является неотъемлемой частью политического диалога. Нам необходимо насыщать его конкретным содержанием в свете договоренностей, достигнутых в рамках визита Президента Казахстана в Республику Корея в 2021 году. В парламентах наших стран функционируют группы дружбы и сотрудничества, работу которых можно было бы активизировать», - сказал сенатор.

Посол Ку Хонг Сок отметил важность дальнейшего укрепления сотрудничества двух стран, подчеркнув, что с момента установления дипломатических отношений между нашими государствами Казахстан является надежным политическим и экономическом партнером.