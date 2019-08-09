Вопросы казахстанско-германского инвестиционного сотрудничества обсудили в МИД РК

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Министр иностранных дел Республики Казахстан Бейбут Атамкулов принял Посла Федеративной Республики Германия в Казахстане Тило Клиннера, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу МИД РК.

Были рассмотрены планы организации двусторонних визитов и мероприятий на высоком и высшем уровнях, включая предстоящий в текущем месяце визит главы внешнеполитического ведомства РК в Берлин.

Стороны обсудили актуальные вопросы укрепления инвестиционного сотрудничества, отметив важную роль Межправительственной рабочей группы по торгово-экономическому сотрудничеству, Казахстанско-германского делового совета по стратегическому сотрудничеству и Берлинского Евразийского клуба в этом процессе, и вопросы создания максимально благоприятных условий для работы немецких инвесторов в Казахстане, включая представителей малого и среднего бизнеса.

Отдельное внимание в ходе беседы было уделено сотрудничеству в гуманитарной сфере, расширению изучения немецкого языка в системе среднего образования и посредством сети центров по изучению немецкого языка, а также дальнейшему развитию сотрудничества в области дуального образования. Отмечалось большое значение наличия «живого моста» между двумя странами в лице немецкой диаспоры в Казахстане, насчитывающей около 200 тыс. человек, и около 900 тыс. «казахстанских» немцев в ФРГ.

Германия является одним из крупнейших торговых партнеров и инвесторов Казахстана. По итогам 2018 года товарооборот между РК и ФРГ составил 2,1 млрд долларов США, что на 10,8% выше показателя за 2017 год. За последние 13 лет приток прямых инвестиций из Германии в Казахстан составил более 8,6 млрд долларов США. Порядка 90% немецких инвестиций в Казахстан идет в «несырьевой сектор», в том числе на поддержку и развитие предприятий МСБ.

В Казахстане действуют более 900 предприятий с участием германского капитала. Среди них – представители таких крупных компаний, как «METRO», «KNAUF», «Heidelberg Cement», «BASF», «Linde AG», «CLAAS», и другие. Только в прошлом году состоялось открытие производственного комплекса компании «WILO», включающего в себя высокотехнологический центр по производству, тестированию и обучению проектировщиков и инженеров в области консольных, блочных и скважинных насосных систем, а также центра строительных материалов и оборудования компании «OBI».