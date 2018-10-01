Вопросы использования трансграничных водотоков обсудят представители 90 стран в Астане

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Впервые более 500 экспертов, министры из 90 стран - членов ООН, а также представители международных и неправительственных организаций, международных научных кругов соберутся в Астане в рамках 8-ой сессии Совещания сторон конвенции по охране и использованию трансграничных водотоков и международных озер, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«В ходе обсуждений будут рассмотрены вопросы адаптации к изменению климата, системы связей между водными ресурсами, продовольствием, энергией и экосистемами, выгоды трансграничного водного сотрудничества, промышленной безопасности и отчётности. Также будут озвучены совершенно новые вызовы, такие как финансирование, которое является ключевым аспектом для повышения эффективности и устойчивости управления трансграничными бассейнами», - сказал вице-министр сельского хозяйства Ерлан Нысанбаев.

Как отметил Ерлан Нысанбаев, Глава государства в ежегодном Послании 5 октября 2018 года поставил задачу по увеличению в 2,5 раза производительности труда и экспорта переработанной продукции сельского хозяйства к 2022 году.

По его словам, в южных регионах страны орошаемое земледелие развивается в тесном сотрудничестве с соседними государствами в рамках договоров о трансграничных реках и особо актуально для нашей страны. «Количество участников и высокий уровень представительства говорят о большом политическом внимании, уделяемом Казахстаном укреплению трансграничного водного сотрудничества в ситуации растущей нагрузки на водные ресурсы», - сказал Ерлан Нысанбаев.

Кроме того, вице-министр сельского хозяйства отметил, что Глава государства Нурсултан Назарбаев уделяет особое внимание вопросам трансграничного сотрудничества, в том числе трансграничным водным ресурсам, называя их общим достоянием и благом всех народов региона. Казахстан придерживается позиции на построение цивилизованных межгосударственных водных отношений на основе норм международного права.

Благодаря Казахстану сессия Совещания сторон Конвенции по трансграничным водам впервые пройдет на азиатской части континента, отметила в свою очередь руководитель секретариата Конвенции Франческа Бернардини.

«На Совещании сторон будет принят ряд решений и документов, в том числе 2 ключевых документа, определяющих будущую работу, - Стратегия осуществления Конвенции на глобальном уровне и Программа работы Конвенции на 2019-2021 годы, - сказала госпожа Франческа Бернардини.

Она поблагодарила Казахстан и руководство страны за высокую организацию работы международной площадки и отметила важную роль Республики Казахстан во всех региональных и мировых интеграционных процессах.

8-ая сессия Совещания сторон Конвенции по охране и использованию трансграничных водотоков и международных озер состоится 10-12 октября 2018 года в городе Астане в Конгресс-центре ЭКСПО.



Автор: Гульмира Сарбасова