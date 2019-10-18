Вопросы использования пенсионных накоплений на покупку жилья и образование обсудили в Правительстве

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В Үкімет үйі состоялось очередное заседание рабочей группы по дальнейшему совершенствованию пенсионной системы под председательством заместителя Премьер-Министра РК Бердибека Сапарбаева, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на официальный сайт Премьер-Министра.

Отметим, Глава государства Касым-Жомарт Токаев в Послании народу Казахстана «Конструктивный общественный диалог – основа стабильности и процветания Казахстана» поручил Правительству проработать вопрос целевого использования работающими гражданами части своих пенсионных накоплений.

В заседании приняли участие министр труда и социальной защиты населения Биржан Нурымбетов, министр образования и науки Асхат Аймагамбетов, депутат Сената Мурат Бактиярулы, заместитель председателя Национального банка Есжан Биртанов, заместитель председателя правления НПП «Атамекен» Юлия Якупбаева, представители государственных органов и неправительственных организаций.

Кроме того, в состав рабочей группы входят председатель Совета ОЮЛ «Ассоциация финансистов Казахстана» Елена Бахмутова, директор ОФ «Центр прикладных исследований «TALAP» Рахим Ошакбаев, член Совета директоров АО «First Heartland Jysan Bank» Болат Жамишев, советник генерального директора ТОО «КМГ Инжиниринг» Жаксыбек Кулекеев, а также другие эксперты и общественные деятели.

В ходе заседания председатель правления АО «ЕНПФ» Жанат Курманов презентовал результаты проведения актуарных расчетов по комплексному анализу развития пенсионной системы в Казахстане.

В частности, отмечено, что в условиях увеличения нагрузки на трудоспособное население в связи его старением наблюдаются глобальные тренды по переходу от системы распределительного типа к накопительным пенсионным системам.

Глава Минтруда Биржан Нурымбетов представил предложения рабочей группы по целевому использованию части пенсионных накоплений на приобретение жилья или оплаты образования.

О принимаемых мерах по усилению контроля за полнотой и своевременностью уплаты обязательных социальных платежей проинформировал заместитель председателя Комитета государственных доходов МФ Талгат Мамаев.

В ходе заседания состоялось конструктивное обсуждение по указанным вопросам и даны соответствующие рекомендации.

До конца текущего года рабочей группой будут выработаны предложения по дальнейшему совершенствованию пенсионной системы на основе построения долгосрочных актуарных моделей.