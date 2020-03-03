Вопросы искоренения переработок в госслужбе обсудили в Нур-Султане
НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В Агентстве по делам государственной службы состоялось первое заседание комиссии по этике, передает корреспондент МИА «Казинформ».
«На повестке дня у нас четыре вопроса: нарушение некоторых правил конкурсной комиссии, график работы государственных служащих, в частности, внедрение восьмичасового рабочего дня. Администрацией Президента и Канцелярией Премьер-Министра поручено принять действенные меры по недопущению переработок и рассмотреть целесообразность внедрения гибкого графика на государственной службе. Мы пригласили на заседание ответственных лиц государственных органов и надеемся, что совместными усилиями нам удастся принять системные меры для качественного исполнения поручения, достичь положительных результатов и закрепить его надолго», - подчеркнул заместитель председателя Агентства по делам государственной службы Дархан Жазыкбаев.
В заседании комиссии приняли участие ответственные секретари, руководители кадровых служб, министерств национальной экономики, труда и социальной защиты населения, финансов, цифрового развития, инновации и аэрокосмической промышленности, индустрии и инфраструктурного развития.
Также были рассмотрены дисциплинарные дела в отношении членов конкурсной комиссии Комитета транспорта Министерства индустрии и инфраструктурного развития. Члены комиссии заслушали доклад о зафиксированных фактах сверхурочной работы и выходов на работу в выходные и праздничные дни сотрудников ряда министерств.
Агентством по делам государственной службы совместно с Министерством труда и социальной защиты населения были приняты меры, направленные на сокращение фактов переработок госслужащими. В 2019 году они позволили сократить факты переработок в 2,7 раза по сравнению с данными за 2018 год.
«Анализ работы государственных органов продемонстрировал наличие системных проблем, которые приводят к необоснованным задержкам государственных служащих после работы, а также выходу в нерабочие и праздничные дни», - отметила главный консультант профилактики этических правонарушений Айнур Енсегенова.
Рассмотренные вопросы касались неравномерного распределения нагрузки между служащими и нерационального использования рабочего времени, наличие поручений руководителей с неоправданно короткими сроками исполнения. Частые реорганизации внутри госорганов с последующей перестановкой кадров также отрицательно повлияли на эффективное распределение нагрузки среди структурных подразделений госорганов.
Агентством по делам государственной службы совместно с членами комиссии по этике планируется провести анализ данных СКУД и анонимного анкетирования государственных служащих, а также хода внедрения гибкого рабочего графика.
Следует отметить, что в Кодексе «Об административных правонарушениях» предусмотрена ответственность должностных лиц в виде штрафа за нарушение требований трудового законодательства по оплате сверхурочной работы, работы в праздничные и выходные дни, а также оплата труда в ночное время.
В завершение заседания членами комиссии были выработаны рекомендации руководствам министерств о необходимости обучения госслужащих основам и прогрессивным практикам эффективного распределения рабочего времени, проведении функционального анализа деятельности госорганов и оптимизации процессов на госслужбе, включая автоматизацию этих процессов, анализа объема и характера поручений, в том числе по внедрению режима гибкого рабочего графика.
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