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Вопросы инвестсотрудничества в области информтехнологий обсудили Казахстан и Индия

10 Декабря 2021 21:50
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Вопросы инвестсотрудничества в области информтехнологий обсудили Казахстан и Индия

НЬЮ-ДЕЛИ. КАЗИНФОРМ - Посол Республики Казахстан в Индии Нурлан Жалгасбаев дал старт B2B онлайн-сессии, посвященной вопросам развития инвестиционного сотрудничества в области информационных технологий и электронной промышленности между Казахстаном и Индией. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу МИД РК.

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Посол отметил высокие достижения Индии в развитии рынка IT- и электронной промышленности, и призвал индийские компании к активному сотрудничеству с казахстанскими предприятиями.

Модератором сессии выступил представитель Kazakh Invest в Индии – Олжас Алипбаев, который отметил большую заинтересованность и вовлеченность индийских компаний, а также оценил важную роль местных отраслевых ассоциаций в развитии двустороннего сотрудничества.

Помимо государственных уполномоченных органов с казахстанской стороны, участие в мероприятии приняли казахстанские частные компании из сектора IT и электронной промышленности. С индийской стороны участие было представлено компаниями из секторов IT и электронной промышленности, а также отраслевыми некоммерческими ассоциациями как NASSCOM и IEEMA.

Сессия была организована ПРК в Индии совместно с МЦРиАП РК, АО «НК «Kazakh Invest» и Astana IT Hub, в ходе которой казахстанские компании представили индийскому бизнесу свои проекты и предложения для сотрудничества в области IT и электронной промышленности.

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#Внешняя политика Казахстана   #МИД РК   #Индия  
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