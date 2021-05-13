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    14:10, 13 Май 2021 | GMT +6

    Вопросы информбезопасности учтены – вице-министр цифрового развития о проекте Ashyq

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    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Все вопросы по информационной безопасности, особенно по вопросу использования персональных данных, учтены в Ashyq. Об этом заявил вице-министр цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности РК Асет Турысов, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «Данные сейчас находятся в контуре АО «Национальные технологии» – это оператор электронного правительства. Все данные, которые поступают через приложение Ashyq, хранятся там. Администрируется нашими администраторами. Все вопросы по информационной безопасности, особенно по вопросу использования персональных данных, учтены. В дальнейшем использование данных нигде, ни в каких сервисах не предусматривается», – пояснил вице-министр цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности РК.

    Он отметил, что сейчас находятся данные в контуре только для проекта Ashyq.

    «При этом, хотел бы отметить, что, когда человек скачивает приложение, он тоже соглашается на определенную оферту. Здесь есть тоже такой вопрос, что мы ему это предлагаем. Если он не хочет скачивать приложение, и хочет пройти сам, то есть режим охранника», – добавил Асет Турысов.

    По его словам, никакого контроля не предусматривается.

    Ранее Асет Турысов прокомментировал вопрос журналиста о том, есть ли возможность у спецслужб получить информацию из Ashyq о передвижении гражданина.


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