Вопросы и цели в области устойчивого развития окружающей среды обсудили эксперты

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ – На дискуссионной онлайн-платформе, приуроченной ко Всемирному дню окружающей среды обсуждены вопросы 12 направления ЦУР-2030 в Казахстане «Обеспечение перехода к рациональным моделям потребления и производства», передает корреспондент МИА «Казинформ».

На повестке дня были подняты темы рациональной модели потребления и производства, про доступ к базовым социальным услугам, возможности эффективного использования ресурсов и энергии, сокращения объемов образования отходов и их повторное использование.

В ходе конференции стоял вопрос о решении существующих проблем раздельного сбора мусора в Казахстане.

По данным министерства экологии, геологии и природных ресурсов РК за 2020 год всего образовано 4, 6 млн тонн твердо бытовых отходов. Из которых 2,8 млн тонн составили коммунальные отходы собранные специализированными предприятиями и индивидуальными предпринимателями по сбору и транспортировку отходов. Их число на сегодняшний день примерно составляет более 600 единиц по всей стране. Основная доля приходится отходы домашних хозяйств - 11%. Также 14,6% - отходы производства. Порядка 10% - это уличный мусор и 2,3% - рыночные отходы. Из общего числа собранных и транспортированных отходов около 6% собрано предприятиями государственной отрасли. 93% - частные и около 1% - иностранные формы собственности.

«В 2020 году официально в действующие полигоны и объекты сортировки и переработки коммунальных отходов поступило около 4 млн тонн отходов. Из них 68% поступило для дальнейшего депонирования и 30% отсортировано. В конце 2020 года на официально действующих полигонах накоплено более 45 млн тонн», - рассказал исполнительный директор ОЮЛ «Коалиция за зеленую экономику и развитие G-Global» Асхат Сулейменов.

ЦУР-2030 в Казахстане «Обеспечение перехода к рациональным моделям потребления и производства» состоит из 17 целей, которые должны быть достигнуты к 2030 году. А также связанные с ними 169 задач и 242 индикатора. Туда входят национальные и глобальные индикаторы.

Для обеспечения эффективной работы ЦУР в Казахстане был организован координационный совет. Созданы рабочие группы. Цель устойчивого развития - это рациональное потребление и производство природных ресурсов, использование химических веществ, уменьшение объема отходов путем переработки и сокращения и утилизации. Президент Касым-Жомарт Токаев обратил особое внимание на повышение экологической культуры всех слоев населения и формирование экологической ответственности подрастающего поколения. На сегодня во многих общеобразовательных учреждениях создаются эко- клубы и ведется активная работа по обеспечению экологического образования», - пояснила в ходе своего выступления специалист «Казахстанская ассоциация по управлению отходами «KazWaste» Сарбиназ Коканова.

Начиная с 2019 года на территории Казахстана начала свою работу проект «Скажи «Да переработке пластика». Главной целью проекта является совершенствование культуры и системы сбора пластиковых отходов на территории страны. Пилотными городами данного проекта охвачены крупные города Казахстана.

За 2020 было собрано более 10 тысяч тонн пластиковых отходов из них больше 60 тысяч тонн было переработано. В рамках проекта было закуплено 120 тысяч сетчатых контейнеров, которые были отправлены по пяти городам Казахстана для увеличения сбора отходов. Эти контейнеры были установлены в жилых комплексах, ресторанах, ТД и на территории образовательных учреждении. На сегодня проект охватил почти 5 млн человек. За прошлый год было собрано более 2 млн тонн вторичного сырья.

Также запущено новое мобильное приложение для жалобы на мусор «Стоп мусор». Проект «StopMusor не только нацелен на грамотное воспитание культуры обращения с бытовыми отходами среди граждан, но и на решение уже существующих экологических проблем. В рамках проекта помимо мобильного приложения создан специальный сайт stopmusor.kz, где каждый житель может подать жалобу на несанкционированный мусор или другую эко-проблему в своем городе. Благодаря этому на 4% людей больше начали замечать мусор на улице. На 9% увеличилось количество людей, не выбрасывающих мелкий мусор на улице.

По мнению, эко-активиста Шасалима Шагалимова, людям необходимо создать условия для раздельного сбора мусора.

«Мы стараемся сделать наш Казахстан чище. Чтобы испортить экологию достаточно того, чтобы несколько человек выбросили мусор. Мы можем долго обсуждать, что нужно сортировать мусор. Но наши все усилия будут четны, если мы не приготовим нормальные условия для того, чтобы собирать этот мусор на полигонах. Полигон должен соответствовать обычным санитарным стандартам. У нас всего лишь два полигона на весь Казахстан. Также у нас в городе есть три типа контейнера. Желтый, зеленый и металлический. Если мы говорим, что сухая фракция мусора должна лежать в желтом, в пищевые отходы - в зеленом, а в металлическом - все подряд. То есть мы, пытаясь научить раздельному сбору мусора, сами не можем объяснить людям в какой контейнер им нужно все-таки ложить мусор. Люди должны быть обеспечены условиями для раздельного сбора мусора, - высказался эко-активист Шасалим Шагалимов.