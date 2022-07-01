1 Июля 2022 16:02

Вопросы ESG и ценообразования «зеленых» облигаций обсудили на Astana Finance Days

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Инвестиционные возможности, открывающиеся в результате глобального перехода к устойчивому развитию, обсудили на международной конференции Astana Finance Days 2022, передает корреспондент МИА «‎Казинформ».

Панельная сессия «‎Крупные игроки. Использование возможностей устойчивого инвестирования» объединила известных финансистов, экономистов руководителей казахстанских и зарубежных компаний. Спикеры делились профессиональным опытом и идеями по развитию ESG-стратегии - экологии, социальной политики и корпоративного управления, которые сегодня находятся в центре внимания крупнейших экономик мира. Приверженность развитых стран ESG-стратегии в первую очередь вызвана изменением общественного мнения, увеличением спроса инвесторов на фонды, которые ориентированы на устойчивый рост, и достижением целей коммерческого развития.

В переходе к декарбонизации, как отметил глава отдела финансов и страхования Enel S.p.A. Алессандро Канта, должны быть заинтересованы все участники рынка, и им следует ускорить этот процесс. Ведь пока устойчивое финансирование составляет лишь 10%–15% от глобального рынка капитала.

Препятствием в достижении углеродной нейтральности, по мнению руководителя отдела развития и продвижения ESG в Amundi Asset Management Тимоте Жолен, выступает неопределенность по возврату капиталовложений. Инвесторы не обладают полной информацией о степени рискованности таких инвестиций. Поэтому сейчас важно обеспечить им гарантию защиты и стимулировать их различными преференциями.

«Исследования по ценообразованию «зеленых» облигаций показали, что они, как правило, ведут себя лучше на вторичных рынках. Вызвано это с тем, что «зеленые» облигации, проходя через определенный период формирования на первичном рынке, усиливают свои позиции, и уже на вторичном появляются как зрелые инструменты», — сообщила руководитель отдела исследований Climate Bonds Initiative Кэролайн Харрисон.

В свою очередь директор по инвестициям МФЦА Джеймс Мартин, говоря о переходе к устойчивому развитию, напомнил выступление Касым-Жомарта Токаева, в котором Глава государства заявил, что Новый Казахстан будет акцентировать свое внимание именно на вопросах устойчивого финансирования. Высококачественную экспертизу при этом может формировать Центр зеленых финансов, созданный в МФЦА. Центр работает с компаниями и управляющими фондами, которые включают в свои стратегии «зеленое‎» финансирование и ESG-повестку.

Успешным опытом в реализации стратегии устойчивого развития поделились представители Eurasian Resources Group (ERG) и Chevron Corporation. В этом году компании выступили генеральными спонсорами конференции Astana Finance Days 2022.

ERG – мировой лидер по производству высокоуглеродистого феррохрома в евразийском регионе, единственный производитель алюминия высоких марок в Казахстане. Компания активно работает над развитием стратегии устойчивого роста, определив ESG-повестку основой своей стратегии.

«За годы деятельности мы проинвестировали в социальные проекты в регионах присутствия более миллиарда долларов. В апреле 2021 года мы организовали ESG-комитет, который провел анализ лучших практик требований отраслевых структур и законодательства. Кроме этого, ERG презентовал и реализует экологическую программу до 2030 года. Она включает в себя 40 экопроектов», — рассказал заместитель руководителя по корпоративным финансам ERG Тимур Имашев.

Стратегия перехода к углеродной нейтральности успешно реализуется в Chevron Corporation — крупнейшей интегрированной энергетической компании. Для этого в 2021 году было запущено 35 проектов с низкими углеродными выбросами, а в текущем году объявлено еще о 75 проектах. В целом Chevron намерены потратить 2 млрд тенге к 2028 году на сокращение выбросов углерода в окружающую среду.

«Чем зеленее будет наш путь, тем он будет правильнее», – считает генеральный менеджер по финансам евразийского подразделения компании Дэймон Торнберг.

В ходе сессии спикеры согласились с тем, что переход к углеродной нейтральности и устойчивому финансированию является стратегически важным вопросом, требующим решительных и последовательных действий.

Напомним, с 27 по 29 июня в столице проходила международная конференция Astana Finance Days, посвященная вопросам устойчивого развития, социальной ответственности и роста. Запись сессий, программа мероприятий и список спикеров доступны на сайте astanafindays.org.