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Вопросы эффективного использования внешних госзаймов РК обсудили в Сенате

15 Февраля 2022 20:06
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Вопросы эффективного использования внешних госзаймов РК обсудили в Сенате

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Вопросы использования внешних государственных займов страны и их эффективного использования сегодня обсуждали в Сенате, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Сената Парламента РК.

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Депутаты встретились с представителями государственных органов и квазигосударственного сектора. Модератором встречи выступил председатель Комитета Сената по финансам и бюджету Серикбай Трумов.

«По данным Министерства финансов, по состоянию на 1 января 2022 года объем внешнего долга Правительства Республики Казахстан и внешнего долга квазигосударственного сектора составляет 37,1 млрд долларов, это равно 67% активов Национального фонда, то есть приближается к пределу. Практически все Министерства, а также отдельные местные исполнительные органы и квазигосударственный сектор имеют внешние займы. Поэтому для них вопросы эффективности планирования и использования внешних займов должны быть важными и решающими», - отметил Серикбай Трумов.

Тем не менее, сенаторы считают, что в сфере эффективности использования этих денег имеются системные проблемы, которые влекут за собой рост внешнего долга и нерациональное использование государственных средств.

Как подчеркнул сенатор Султанбек Макежанов, по многим проектам госорганов, акиматов и квазигосударственного сектора отсутствует информация о достигнутых результатах освоения займа, продлеваются сроки его освоения. Также не в полной мере раскрыт социально-экономический эффект от реализации проектов и наблюдается слабый контроль и мониторинг со стороны госорганов за реализацией таких проектов.

«Всем профильным ведомствам, в первую очередь Министерствам национальной экономики и финансов, следует взять в работу озвученные замечания и предложения, а также продолжить работу по совершенствованию управления и регулирования внешних займов, подчеркнул председатель Комитета», - подводя итоги встречи.


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#Сенат   #Экономика  
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