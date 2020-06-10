Вопросы доступа к информации о здравоохранении требуют отдельного урегулирования - эксперт
НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В сфере доступа к информации есть вопросы, требующие отдельного урегулирования. Об этом заявила член комиссии по правам человека при Президенте РК, доктор юридических наук Айсана Сман, передает корреспондент МИА «Казинформ».
«Закон о доступе к информации был принят в 2015 году и за пять лет функционирования этого закона урегулированы те общественные отношения, которые существуют в системе, связанные с доступом к информации. Однако в сфере доступа к информации есть особенности, которые требуют отдельного урегулирования», - сказала Айсана Сман, выступая на дискуссионной площадке на тему: «Открытость в сфере здравоохранения: как новые тренды влияют на доступ к информации».
Эксперт добавила, что закон принят пять лет назад и за это время возникли новые общественные отношения, которые нужно регулировать именно законом или подзаконными нормативными актами или Кодексом о здоровье.
«Почему эта сфера нужна, потому что в статье шестой закона о доступе к информации прописано, что не может быть ограничено право гражданина на доступ к информации, связанной с здравоохранением. То есть закон прямо говорит, что все, что происходит в здравоохранении, оно не может быть ограничено никак - ни законодательством, ни другими нормативными актами», - добавила Айсана Сман.
Фото: www.kz.undp.org
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