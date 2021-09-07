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    17:35, 07 Сентябрь 2021 | GMT +6

    Вопросы деятельности методистов обсудили на аппаратном совещании МОН РК

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    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Президент Национальной академии образования им. И. Алтынсарина Гани Бейсембаев на аппаратном совещании МОН РК доложил о состоянии и путях совершенствования деятельности методических центров, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Национальной академии образования им. И. Алтынсарина.

    «В настоящее время в республике функционируют 14 областных методических кабинетов , три - в городах республиканского значения и 199 районных/городских. В организациях дошкольного воспитания и обучения, основного и общего среднего, технического и профессионального образования, охватывающих систему среднего образования, работают 412 305 педагогов. Их координируют 2 773 методиста. В среднем по республике на одного методиста приходится 150 учителей» , - сказал Гани Бейсембаев.

    Если обратить внимание на кадровый потенциал методических кабинетов, то из 2773 методистов 6,6% имеют научную или академическую степень, 13,3% являются педагогами высшей категории.

    В рамках доклада Г. Бейсембаев остановился на кадровом потенциале организационно-правовом статусе, а также материальной базе методических кабинетов. В частности, он затронул вопрос унификации организационно-правового статуса, названий, уставов, положениий и штатных единиц региональных методических кабинетов. Также Г. Бейсембаев отметил, что необходимо усилить материально-техническую базу методических центров.

    По итогам выступления Гани Бейсембаев озвучил следующие предложения:

    - внедрение международного опыта по оказанию методической помощи организациям образования;

    - организация республиканского конкурса «Лучший методический центр»;

    - методический центр в своем регионе должен стать центром педагогических инноваций, а также распространения передового современного опыта.



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