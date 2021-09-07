Вопросы деятельности методистов обсудили на аппаратном совещании МОН РК
«В настоящее время в республике функционируют 14 областных методических кабинетов , три - в городах республиканского значения и 199 районных/городских. В организациях дошкольного воспитания и обучения, основного и общего среднего, технического и профессионального образования, охватывающих систему среднего образования, работают 412 305 педагогов. Их координируют 2 773 методиста. В среднем по республике на одного методиста приходится 150 учителей» , - сказал Гани Бейсембаев.
Если обратить внимание на кадровый потенциал методических кабинетов, то из 2773 методистов 6,6% имеют научную или академическую степень, 13,3% являются педагогами высшей категории.
В рамках доклада Г. Бейсембаев остановился на кадровом потенциале организационно-правовом статусе, а также материальной базе методических кабинетов. В частности, он затронул вопрос унификации организационно-правового статуса, названий, уставов, положениий и штатных единиц региональных методических кабинетов. Также Г. Бейсембаев отметил, что необходимо усилить материально-техническую базу методических центров.
По итогам выступления Гани Бейсембаев озвучил следующие предложения:
- внедрение международного опыта по оказанию методической помощи организациям образования;
- организация республиканского конкурса «Лучший методический центр»;
- методический центр в своем регионе должен стать центром педагогических инноваций, а также распространения передового современного опыта.