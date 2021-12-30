Вопросы дальнейшего развития сектора ВИЭ в Казахстане обсудили в Министерстве энергетики РК

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Вице-министр энергетики РК Жандос Нурмаганбетов провел совещание по вопросу дальнейшего развития сектора возобновляемых источников энергии (ВИЭ) в Казахстане, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Министерства энергетики РК.

На совещании приняли участие представители АО «КОРЭМ», ТОО «Расчетно-финансовый центр по ВИЭ», АО «KEGOC», Азиатского банка развития, проекта ПРООН-ГЭФ «Снижение рисков инвестирования в ВИЭ», Ассоциации ВИЭ «Qazaq Green».

На текущий момент Министерством готовится пакет поправок в законодательство и нормативно-правовые акты по ВИЭ.

В связи с этим, обсуждались различные инициативы, направленные на улучшение развития сектора ВИЭ и текущего состояния в электроэнергетической отрасли.

В первую очередь, Министерство выражает готовность в разработке пилотных аукционов для проектов ВЭС с системой накопления электроэнергии на среднесрочный период.

Данные меры позволят стимулировать инвестиционную активность в секторе и предоставить определенность по объемам развития ВИЭ на среднесрочную перспективу.