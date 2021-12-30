+7 701 759 90 19
Нур-Султан: -6 °С
Алматы: -5 °С
USD 432.28 EUR 490.16
RUB 5.89 CNY 67.88
Скачать
Новости
Вся лента >>>

Вопросы дальнейшего развития сектора ВИЭ в Казахстане обсудили в Министерстве энергетики РК

30 Декабря 2021 17:56
Поделиться:
Вопросы дальнейшего развития сектора ВИЭ в Казахстане обсудили в Министерстве энергетики РК

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Вице-министр энергетики РК Жандос Нурмаганбетов провел совещание по вопросу дальнейшего развития сектора возобновляемых источников энергии (ВИЭ) в Казахстане, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Министерства энергетики РК.

Новости по теме
Современную информсистему борьбы с лесными пожарами призывают внедрить депутаты
Сенатор усомнился в иностранном происхождении елок, продающихся в Казахстане В пяти городах Казахстана ожидаются неблагоприятные метеоусловия 30 декабря Папайю стали выращивать в Жезказгане

На совещании приняли участие представители АО «КОРЭМ», ТОО «Расчетно-финансовый центр по ВИЭ», АО «KEGOC», Азиатского банка развития, проекта ПРООН-ГЭФ «Снижение рисков инвестирования в ВИЭ», Ассоциации ВИЭ «Qazaq Green».

На текущий момент Министерством готовится пакет поправок в законодательство и нормативно-правовые акты по ВИЭ.

В связи с этим, обсуждались различные инициативы, направленные на улучшение развития сектора ВИЭ и текущего состояния в электроэнергетической отрасли.

В первую очередь, Министерство выражает готовность в разработке пилотных аукционов для проектов ВЭС с системой накопления электроэнергии на среднесрочный период.

Данные меры позволят стимулировать инвестиционную активность в секторе и предоставить определенность по объемам развития ВИЭ на среднесрочную перспективу.

Подписывайтесь на наш канал:

#Энергетика   #Экология   #Минэнерго РК  
Поделиться:
Новости по теме
Современную информсистему борьбы с лесными пожарами призывают внедрить депутаты
Сенатор усомнился в иностранном происхождении елок, продающихся в Казахстане
В пяти городах Казахстана ожидаются неблагоприятные метеоусловия 30 декабря
Папайю стали выращивать в Жезказгане
Популярное
1 За сутки в Казахстане выявлено 440 заболевших коронавирусом
2 В пяти городах Казахстана ожидаются неблагоприятные метеоусловия 30 декабря
3 На что направлен Закон по вопросам визуальной информации и религиозной деятельности
4 Нурсерик Шарипов избран на должность судьи Верховного Суда РК
5 В Генеральной прокуратуре прокомментировали полную отмену смертной казни
6 «Барыс» объявил состав на матч против «Салавата Юлаева»
Читайте также
В пяти городах Казахстана ожидаются неблагоприятные метеоусловия 30 декабря
Папайю стали выращивать в Жезказгане
За сутки в Казахстане выявлено 440 заболевших коронавирусом
В пяти городах Казахстана ожидаются неблагоприятные метеоусловия 30 декабря
На что направлен Закон по вопросам визуальной информации и религиозной деятельности
Нурсерик Шарипов избран на должность судьи Верховного Суда РК
В Генеральной прокуратуре прокомментировали полную отмену смертной казни
«Барыс» объявил состав на матч против «Салавата Юлаева»
Оставить комментарий
+7
Отправить
Читайте также
Сотрудники онлайн
Редактор
Ринат Дусумов
Ринат Дусумов
954-047
rusred@inform.kz

Архив