Вопросы благоустройства дворов рассмотрели в Петропавловске

ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ – В Северо-Казахстанской области на площадке проектного офиса «Қызылжар – адалдық алаңы» рассмотрели благоустройство дворов Петропавловска, передает корреспондент МИА «Казинформ».

По информации пресс-службы антикоррупционного ведомства, филиал «Первого антикоррупционного медиа-центра» провел общественный мониторинг и выявил нарушение закона о госзакупках. В частности, по двум бюджетным программам выделили в целом около 600 млн тенге способом из одного источника путем прямого заключения договора.

«В ходе аудиторской проверки за нарушение законодательства РК о государственных закупках в отношении бывшего и.о. руководителя городского отдела ЖКХ составлен протокол, согласно которому его оштрафовали на 126 тысяч тенге. Это стало результатом того, что правильность проведения государственных закупок никто не проверял», - сказал руководитель филиала Руслан Асаубаев.

Подрядчика, который занимался благоустройством дворов, привлекли к административной ответственности.

«Комиссионно провели осмотр дворов, где был выявлен невыполненный объем работ по устройству ограждений на 3,8 млн тенге. Департамент направил в адрес учреждения предписание об устранении нарушений, срок устранения еще не наступил, ведется работа», - сообщил руководитель отдела департамента внутреннего государственного аудита Талгат Кенжебаев.

Сотрудник отдела ЖКХ заверил, что дефекты подрядчик уже устранил и ограждения установил.

Вопросы по качеству выполненных работ возникли и у председателей КСК. Советник акима города Петропавловска Анатолий Мишин прокомментировал ситуацию и добавил, что при приёме работ у подрядчиков впредь будет учитываться мнение общественности.