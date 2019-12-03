+7 (701) 759 90 19
Нур-Султан: -2 °С
Алматы: -1 °С
USD 386.35 EUR 425.14
RUB 6.03 CNY 55.05
Скачать
Новости
Вся лента >>>

Вопросы благоустройства дворов рассмотрели в Петропавловске

3 Декабря 2019 20:25
Поделиться:
Вопросы благоустройства дворов рассмотрели в Петропавловске

ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ – В Северо-Казахстанской области на площадке проектного офиса «Қызылжар – адалдық алаңы» рассмотрели благоустройство дворов Петропавловска, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Новости по теме

Более 4 тысяч фонарей установили в Атырау
В Петропавловске объяснили, почему посыпают дороги смесью из песка и соли Проект стратегии «Алматы-2050» разрабатывается с участием экспертов и общественности Бизнес не идет: в акимате Алматы пытаются решить проблему общественных туалетов

По информации пресс-службы антикоррупционного ведомства, филиал «Первого антикоррупционного медиа-центра» провел общественный мониторинг и выявил нарушение закона о госзакупках. В частности, по двум бюджетным программам выделили в целом около 600 млн тенге способом из одного источника путем прямого заключения договора.

«В ходе аудиторской проверки за нарушение законодательства РК о государственных закупках в отношении бывшего и.о. руководителя городского отдела ЖКХ составлен протокол, согласно которому его оштрафовали на 126 тысяч тенге. Это стало результатом того, что правильность проведения государственных закупок никто не проверял», - сказал руководитель филиала Руслан Асаубаев.

Подрядчика, который занимался благоустройством дворов, привлекли к административной ответственности.

«Комиссионно провели осмотр дворов, где был выявлен невыполненный объем работ по устройству ограждений на 3,8 млн тенге. Департамент направил в адрес учреждения предписание об устранении нарушений, срок устранения еще не наступил, ведется работа», - сообщил руководитель отдела департамента внутреннего государственного аудита Талгат Кенжебаев.

Сотрудник отдела ЖКХ заверил, что дефекты подрядчик уже устранил и ограждения установил.

Вопросы по качеству выполненных работ возникли и у председателей КСК. Советник акима города Петропавловска Анатолий Мишин прокомментировал ситуацию и добавил, что при приёме работ у подрядчиков впредь будет учитываться мнение общественности.

Подписывайтесь на наш канал:

Ключевые слова: Северо-Казахстанская область,
Поделиться:

Автор:

Олеся Жуковень

Загрузка...
Оставить комментарий
+7
Отправить
Читайте также
Загрузка...
Сотрудники онлайн
Редактор
Гульмира Байзакова
Гульмира Байзакова
954-047
rusred@inform.kz
Редактор
Ринат Дусумов
Ринат Дусумов
954-047
rusred@inform.kz
Редактор
Тасмаганбетова Гульжан
Тасмаганбетова Гульжан
954-047
rusred@inform.kz

Архив