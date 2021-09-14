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Вопросы безопасности в регионе обсудили начальники генштабов стран Центральной и Южной Азии

Редактор:  
Ринат Дусумов
14 Сентября 2021, 21:15
Вопросы безопасности в регионе обсудили начальники генштабов стран Центральной и Южной Азии

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В Нур-Султане состоялась конференция начальников генеральных штабов стран Центральной и Южной Азии. Представители Казахстана, Кыргызстана, Пакистана, США, Таджикистана и Узбекистана обсудили ситуацию в сфере безопасности в регионе, в том числе обстановку в Афганистане. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Минобороны РК.

Участники конференции рассмотрели вопросы противодействия современным вызовам и угрозам, а также роль и место региональных структур, включая Организацию Договора о коллективной безопасности и Шанхайскую организацию сотрудничества, в обеспечении безопасности региона. Определены перспективы и направления сотрудничества государств Центральной и Южной Азии.

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В рамках мероприятия первый заместитель министра обороны – начальник Генерального штаба Вооруженных Сил Казахстана генерал-лейтенант Марат Хусаинов принял участие в ряде встреч со своими коллегами из Узбекистана, Пакистана, а также с командующим Центральным командованием США.

Следует отметить, что данная конференция проводится с 2015 года как в странах региона, так и за его пределами.

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