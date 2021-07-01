Вопросы безопасности в международном аэропорту Алматы обсудили в МВД
В ходе встречи А.Ерсой поблагодарил за прием и сообщил о намерениях компании
по созданию на базе аэропорта города Алматы региональнго транспортного транзитного узла Центральной Азии и строительству нового пассажирского терминала, соответствующего международным стандартам.
При этом, он подчеркнул, что взаимодействие с органами внутренних дел в вопросах обеспечения безопасности являются приоритетным.
Также стороны обсудили вопросы эффективности видеонаблюдения на прилегающей территории аэропорта.
В свою очередь, Е.Тургумбаев отметил, что МВД приветствует готовность руководства Международного аэропорта Алматы к совместной работе по выстраиванию эффективной системы правопорядка на этом стратегическом объекте для обеспечения безопасности пассажиров и воздушных полетов.