Вопросы безопасности в международном аэропорту Алматы обсудили в МВД

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - По инициативе руководства АО «Международный аэропорт Алматы» в МВД РК состоялась встреча министра Ерлана Тургумбаева с президентом акционерного общества Алп Ер Тунга Ерсоем. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу МВД.

В ходе встречи А.Ерсой поблагодарил за прием и сообщил о намерениях компании

по созданию на базе аэропорта города Алматы региональнго транспортного транзитного узла Центральной Азии и строительству нового пассажирского терминала, соответствующего международным стандартам.

При этом, он подчеркнул, что взаимодействие с органами внутренних дел в вопросах обеспечения безопасности являются приоритетным.

Также стороны обсудили вопросы эффективности видеонаблюдения на прилегающей территории аэропорта.

В свою очередь, Е.Тургумбаев отметил, что МВД приветствует готовность руководства Международного аэропорта Алматы к совместной работе по выстраиванию эффективной системы правопорядка на этом стратегическом объекте для обеспечения безопасности пассажиров и воздушных полетов.