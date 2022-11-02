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    Вопросы безопасности обсуждены в столице Иордании Аммане

    2 Ноября 2022, 21:35

    АММАН. КАЗИНФОРМ – В среду в столице Иордании начал свою работу «14-й Амманский коллоквиум по вопросам безопасности» – международный форум, посвященный вопросам политики, безопасности, а также региональным и глобальным вызовам, передает собственный корреспондент МИА «Казинформ».

    Ставшее уже традиционным, мероприятие в 14-й раз собирает на своих полях политологов и экспертов из стран ближневосточного региона и дальнего зарубежья, а также ряд высокопоставленных докладчиков.

    Организаторами коллоквиума выступают Арабский институт исследований в области безопасности (ACSIS), правительство Нидерландов, организация Nuclear Treat Initiative и фонд Stanton Foundation.

    На полях форума организаторы проводят ряд панельных сессий, в которых принимают участие представители стран Европы, Азии и Ближнего Востока, которые обсуждают наиболее острые и актуальные вопросы безопасности и сотрудничества.

    Ключевым на панельной сессии на тему региональных и международных вызовов стало выступление генерального секретаря Совещания по взаимодействию и мерам доверия в Азии Посла Кайрата Сарыбая.

    В своей речи генсек СВМДА подробно рассказал о новой решающей роли азиатского континента в мировых политических и экономических изменениях, отметив роль СВМДА, отмечающей в этом году свое 30-летие, в качестве актуальной площадки для взаимодействия азиатских государств по широкому кругу вопросов.

    «СВМДА прошло долгий путь от концепции до эффективного форума для реализации мер доверия и сотрудничества в направлении общей и неделимой зоны безопасности и тесного сотрудничества в Азии», - подчеркнул К.Сарыбай.

    «Сегодня многосторонность и инклюзивность стали единственно возможным путем к обеспечению регионального и глобального мира, безопасности и стабильности. Времена односторонности и наставничества в международных отношениях прошли, мир нельзя сделать безопаснее без участия всех глобальных и региональных акторов», - добавил генеральный секретарь СВМДА.

    В ходе панельных сессий первого дня коллоквиума спикеры затронули различные темы, включая обстановку в Европе и Ближнем Востоке, региональные и международные вызовы, роль Ирана в сегодняшнем мире, палестинский вопрос, влияние социальных сетей на безопасность.

    Второй день коллоквиума будет носить ядерную тематику, вокруг которой ожидаются выступления зарубежных и региональных спикеров.

    В ходе визита в Иорданию К.Сарыбай также наградил посла Казахстана в Иордании Айдарбека Туматова и эксперта СВМДА по новым вызовам и угрозам посла Аделя аль-Адайле юбилейными медалями в честь 30-летия СВМДА за выдающиеся заслуги и ценный вклад в развитие и укрепление деятельности организации.


    Автор:

    Арсен Утешев

    Ближний Восток Иордания СВМДА
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