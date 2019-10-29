Вопросы безопасности на дорогах обсудили в столице

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В Доме дружбы рамках проекта «Астана – адалдық алаңы» прошел круглый стол на тему: «Комплексные вопросы безопасности на дорогах», передает корреспондент МИА «Казинформ».

Очередное совещание менеджеров проекта «Астана – адалдық алаңы» проведено при участии заместителя акима города Нур-Султана Бактияра Макена, а также заинтересованных государственных органов. Во время круглого стола рассмотрены вопросы профилактики коррупционных правонарушений в сфере автомобильного транспорта, уделено внимание вопросам качества дорожного полотна и освещения на улицах города.

«Сохранность жизни граждан должна играть ключевую роль в нашей работе. Именно защита прав и законных интересов населения показывает уровень работы государственных органов. Население чувствует безопасность только тогда, когда государственный аппарат своевременно реагирует на все потребности населения», - отметил заместитель акима города Нур-Султана Бактияр Макен.





Негативные последствия, связанные с инцидентами на дорогах, зачастую происходят по вине нарушителей дорожного движения. Однако наряду с указанным фактом, немаловажную роль играет освещение на улицах столицы и качество дорожного покрытия.

Также у общественности имеется ряд замечаний по обслуживанию автомобильных дорог.

По словам руководителя департамента Агентства по противодействию коррупции по городу Нур-Султану Нурлана Кыдырбаева, на сегодняшний день качество строительства дорог в столице не всегда соответствует стандартам, и водители вынуждены нарушать правила дорожного движения. К тому же не все улицы в настоящий момент достаточно освещены.

Презентована деятельность РГП «Национальный центр дорожных активов», которая направлена на устранение нарушений при строительстве автомобильных дорог. Рассмотрен вопрос о выделении средств из местного бюджета на заключение соответствующего договора.