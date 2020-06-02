Вопросы безопасности и соблюдения саннорм обсудили в акимате Нур-Султана

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Сегодня под председательством заместителя акима города Бахтияра Макена состоялось заседание комиссии по предупреждению и ликвидации ЧС, в ходе которого были обсуждены вопросы, связанные с ситуацией с коронавирусом и соблюдением карантинного режима, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на официальный сайт города Нур-Султан.

В рамках заседания комиссии через видеоконференцсвязь была проведена встреча с руководителями крупнейших торгово-развлекательных и фитнес-центров города. Бизнесмены задавали вопросы, связанные с возобновлением своей деятельности и получили исчерпывающие ответы.

Руководитель столичного управления по инвестициям и развитию предпринимательства Нур-Султана Ерлан Бекмурзаев в начале видеоконференции напомнил, что несмотря на возобновление деятельности, субъекты предпринимательства обязаны неукоснительно соблюдать санитарные требования.

В свою очередь, заместитель руководителя столичного департамента контроля качества безопасности товаров и услуг Айгуль Шагалтаева ответила на вопросы руководителей торгово-развлекательных центров о возможности возобновления деятельности. Каждому предпринимателю был дан индивидуальный ответ.

Мобильной группой акимата совместно с полицейскими и эпидемиологами на ежедневной основе проводятся рейды по выявлению нарушений санитарных норм. За период проведения рейдовых мероприятий мониторинговой группой было проверено 500 объектов. Строгие правила были приняты в целях недопущения распространения коронавируса. Ранее за несоблюдение санитарных норм было закрыто более 70 объектов.

Как пояснили участники заседания, в настоящее время в городе продолжают проводиться санитарно-профилактические мероприятия, направленные на борьбу с распространением коронавирусной инфекции.

Заместитель акима Нур-Султана Бахтияр Макен акцентировал внимание на необходимости строгого обеспечения безопасности граждан и соблюдении жестких санитарно-эпидемиологических требований. Также он поручил госорганам продолжить проведение на ежедневной основе рейдов по объектам с целью соблюдения строгих санитарных норм. Напомним, масочный режим в столице сохраняется. В местах массового скопления людей, в автобусах, магазинах и других закрытых помещениях необходимо носить маски, соблюдать дистанцию, пользоваться антисептиками. В случае несоблюдения данных требований город будет вынужден вернуться к прежнему жёсткому режиму карантина.



