Вопросы безопасного мира обсудят в Астане религиозные лидеры - Дархан Калетаев

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Глава государства Нурсултан Назарбаев в Послании от 5 октября 2018 года сказал следующее: «В последнее время усиливаются процессы мировой политической и экономической трансформации. Мир стремительно меняется. Рушатся казавшиеся незыблемыми устои системы глобальной безопасности и правила международной торговли».

Поистине второе десятилетие нашего века изменило мир до неузнаваемости. Новый век, четвертая промышленная революция пришли к нам не только со своими высокими стандартами, научно-технологическими открытиями, но перед нами появились вызовы. Среди них особое опасение вызывают экстремизм и терроризм. На данный момент экстремизм и терроризм, будь это глобального характера либо местного, не имеют различий, говорится в статье «Бейбіт әлемнің дәнекері» министра общественного развития РК Дархана Калетаева, опубликованной в республиканской газете «Егемен Қазақстан».

Как отметил Глава государства, на сегодняшний день эта проблема превратилась в угрозу для всего мира. Поэтому VI Съезд лидеров мировых и традиционных религий, бесспорно, является встречей мирового уровня, пишет автор статьи. Дархан Калетаев подчеркивает, что первый Съезд лидеров мировых и традиционных религий состоялся в сентябре 2003 года по инициативе Президента Республики Казахстан Нурсултана Назарбаева. На диалоговой площадке обсуждались важные вопросы духовного сближения религиозных ассоциаций, были приняты декларации и обращения для граждан, населения и правительства.

Следующая встреча, назначенная на 10-11 октября, имеет абсолютно другой характер. Геополитическое, геоэкономическое состояния меняются не с каждым годом, а с каждым месяцем и даже днем. И без слов понятно, что мы обязаны сохранить религиозную стабильность и внешнюю безопасность Казахстана, считает Дархан Калетаев. При этом сегодня 18 конфессий нашей страны живут в свободе религиозного вероисповедания, толерантности и мирных условиях. На данный момент в стране реализуются новые направления в работе уполномоченных органов в сфере религии. Для этого при Министерстве общественного развития РК были созданы республиканские информационно-разъяснительные группы.

В целях усиления потенциала главной исламской организации поэтапно реализуется Концепция развития Духовного управления мусульман Казахстана до 2020 года. В частности, были начаты комплексные мероприятия по повышению квалификаций казахстанских имамов, теологов и религиозных кадров. На сегодняшний день реализуется Концепция государственной политики в религиозной сфере Республики Казахстан на 2017-2020 годы.

Также Казахстан беспрекословно выполняет международные, правовые обязательства по вопросам религиозной свободы. На VI Съезде мировых и традиционных религий, темой которого станет «Религиозные лидеры за безопасный мир», этот пример Казахстана по регулированию религиозных связей, несомненно, будет обсуждаться. Мы надеемся, что на Астанинском съезде достижения Казахстана в этой сфере будут отмечены в достойной форме, заключает Дархан Калетаев.