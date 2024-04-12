Вопросы военного образования в сфере информационной безопасности обсудили сенаторы

Депутаты Комитета Сената по международным отношениям, обороне и безопасности провели выездное заседание в Алматы, где обсудили вопросы военного образования в сфере обеспечения информационной безопасности в рамках концепции Киберщит, передает агентство Kazinform со ссылкой на Сенат.

Открывая работу заседания, Секретарь Комитета Дархан Кыдырали отметил, что стремительное развитие информационно-коммуникационных технологий, тенденции глобальной цифровизации требуют действий для защиты соответствующей инфраструктуры. Несоблюдение защитных мер по информационной безопасности может привести к негативным последствиям и представляет собой прямую угрозу безопасности страны.

— Современный мир стал свидетелем стремительного развития технологий, что привело к увеличению угроз кибербезопасности. Кибератаки становятся все более умными и изощренными, что требует от нас постоянного совершенствования навыков и знаний. Военное образование играет важную роль в этом процессе, поскольку оно не только вооружает специалистов знаниями, но и создает уникальную перспективу, в которой они могут быстро реагировать на угрозы и принимать эффективные меры по их предотвращению, — сказал Дархан Кыдырали.

Представитель Военно-инженерного института радиоэлектроники и связи рассказал о работе по обучению курсантов навыкам обеспечения информационной безопасности, технической защите информации, организации и осуществлению шифрованной связи, скрытого управления войсками, режима секретности и ведения секретного делопроизводства. Было отмечено, что на базе кафедры создана учебная лаборатория сетевой безопасности, которая позволяет моделировать актуальные виды угроз информационной безопасности, отрабатывать практические действия по их предотвращению, выявлению уязвимостей и защиты от сетевых атак.

Вместе с тем, депутаты Сената отметили, что для государственных структур и объектов критической инфраструктуры особенно важно обеспечить высокий уровень киберзащиты, а также обсудили проблемы по обеспечению кадрами Вооруженных сил в этой области.

Кроме того, во встрече также приняли участие представители Министерств обороны, цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности, Комитета национальной безопасности и Казахстанско-Британского технического университета.