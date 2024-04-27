Вопросы трансформации системы образования и защиты прав детей обсудили сенаторы в Кызылорде

Депутаты комитета Сената по социально-культурному развитию и науке провели выездное заседание в Кызылорде «Трансформация образовательной системы и приоритетные аспекты защиты прав детей». Об этом передает агентство Kazinform со ссылкой на пресс-службу Сената Парламента РК.

Участники встречи обсудили вопросы дальнейшего улучшения национальной системы образования, доступа и качества к дошкольному, среднему, техническому и профессиональному образованию, а также проблемы обеспечения защиты прав детей и инклюзивного образования.

Председатель комитета Нурторе Жусип отметил, что одной из главных задач современного общества является образование и воспитание подрастающего поколения. Эти показатели влияют на развитие молодежи, жизненные ценности, конкурентоспособность и будущее страны.

- Успех нации зависит от уровня образования. Государство прилагает все усилия для повышения уровня образования подрастающего поколения, его способности оперативно адаптироваться к быстро меняющемуся миру. Сегодня система образования представляет собой социальный институт, характеризующийся целенаправленно организованной системой общения и социальных норм, соответствующей определенному обществу, его потребностям и требованиям к социализируемому человеку, - сказал Нурторе Жусип.

В представители Комитета среднего образования Министерства просвещения, маслихата области и эксперты в области образования.

Представитель управления образования Кызылординской области Аскарбек Есжанов рассказал сенаторам об уровне образования в области, внедрении консультативных пунктов для родителей, разработке общих программ адаптации детей к школе, а также инклюзивном образовании и поддержке детей с особыми образовательными потребностями. Вместе с тем, он рассказал о мерах по обеспечению безопасности детей, предотвращению правонарушений среди несовершеннолетних, их психологической поддержке и дополнительном образовании.

Также парламентарии посетили Кызылординский педагогический высший колледж имени Маншук Маметовой, областной детский реабилитационный центр, детский сад «Бегім ана». Мероприятие проходит в рамках реализации Послания Президента Республики Казахстан народу Казахстана «Экономический курс Справедливого