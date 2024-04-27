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    17:29, 27 Апрель 2024 | GMT +6

    Вопросы трансформации системы образования и защиты прав детей обсудили сенаторы в Кызылорде

    сенаторы
    Фото: Сенат Парламента РК

    Депутаты комитета Сената по социально-культурному развитию и науке провели выездное заседание в Кызылорде «Трансформация образовательной системы и приоритетные аспекты защиты прав детей». Об этом передает агентство Kazinform со ссылкой на пресс-службу Сената Парламента РК.

    Участники встречи обсудили вопросы дальнейшего улучшения национальной системы образования, доступа и качества к дошкольному, среднему, техническому и профессиональному образованию, а также проблемы обеспечения защиты прав детей и инклюзивного образования.

    Председатель комитета Нурторе Жусип отметил, что одной из главных задач современного общества является образование и воспитание подрастающего поколения. Эти показатели влияют на развитие молодежи, жизненные ценности, конкурентоспособность и будущее страны.

    - Успех нации зависит от уровня образования. Государство прилагает все усилия для повышения уровня образования подрастающего поколения, его способности оперативно адаптироваться к быстро меняющемуся миру. Сегодня система образования представляет собой социальный институт, характеризующийся целенаправленно организованной системой общения и социальных норм, соответствующей определенному обществу, его потребностям и требованиям к социализируемому человеку, - сказал Нурторе Жусип.

    В представители Комитета среднего образования Министерства просвещения, маслихата области и эксперты в области образования.

    Представитель управления образования Кызылординской области Аскарбек Есжанов рассказал сенаторам об уровне образования в области, внедрении консультативных пунктов для родителей, разработке общих программ адаптации детей к школе, а также инклюзивном образовании и поддержке детей с особыми образовательными потребностями. Вместе с тем, он рассказал о мерах по обеспечению безопасности детей, предотвращению правонарушений среди несовершеннолетних, их психологической поддержке и дополнительном образовании.

    Также парламентарии посетили Кызылординский педагогический высший колледж имени Маншук Маметовой, областной детский реабилитационный центр, детский сад «Бегім ана». Мероприятие проходит в рамках реализации Послания Президента Республики Казахстан народу Казахстана «Экономический курс Справедливого 

    Теги:
    Сенат Парламента Сенат Кызылорда Регионы Казахстана Регионы Кызылординская область Образование
    Гульмира Байзакова
    Автор
    Гульмира Байзакова
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