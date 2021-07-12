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Вопрос защиты казахов за рубежом прокомментировали в фонде «Отандастар»

Автор:  
Акбота Кузекбай
12 Июля 2021, 14:36
Вопрос защиты казахов за рубежом прокомментировали в фонде «Отандастар»

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Вице-президент НАО «Фонд Отандастар» Магауия Сарбасов прокомментировал вопрос защиты казахов за рубежом, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Что касается вопроса защиты казахов за рубежом - мы должны понимать, что это ведь гражданин другого государства, и защищать их интересы, наверное, не совсем правильно. Но поддержка гуманитарных и культурных связей - это другой вопрос», - сказал в ходе брифинга в СЦК Магауия Сарбасов.

По его словам, сейчас разрабатывается проект закона по определению статуса казахов за рубежом.

«Мы внесли свои предложения в соответствующие государственные органы. Есть общественная комиссия, которую возглавляет Мурат Бактиярулы. На общественной комиссии эти вопросы обсуждались. Около 400 предложений направлены в госорганы. Принятие закона очень длительный процесс - должны пройти слушания, заседания, перед тем, как будут рассматриваться в Парламенте. Все эти работы проводятся», - прокомментировал М. Сарбасов.

Ранее сообщалось, что статус «кандас» получили 6 935 соотечественников в Казахстане с начала года. В 2020 году более 13 тысяч этнических казахов получили статус кандаса.


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