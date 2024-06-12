Вопрос запрета на проезд большегрузов по дорогам общего пользования не решается по причине лоббирования - Алихан Смаилов
В автодорожной отрасли Казахстана выявлены существенные системные недостатки, требующие незамедлительных решений. Об этом заявил председатель Высшей аудиторской палаты Алихан Смаилов, передает агентство Kazinform.
- Теперь об автодорожной отрасли. Результаты аудита не менее тревожные. Выявлены существенные системные недостатки, требующие незамедлительных решений. Всего за последние 4 года на строительство, реконструкцию и содержание автомобильных дорог выделено порядка 1,9 трлн тенге. По данным аудита, доля автодорог республиканского значения, находящихся в хорошем и удовлетворительном состоянии, составляет всего 72%, - сказал Алихан Смаилов на пленарном заседании Мажилиса.
Ключевым фактором, способствующим разрушению дорог, как отметил глава ВАП, является проезд тяжеловесных транспортных средств с нарушением разрешенной массы.
- Эта проблема существует и никак не решается долгие годы по причине лоббирования интересов отдельных участников перевозочного процесса и отсутствия принципиальной позиции. Некорректно фиксируются нарушения, установленные автоматизированными станциями измерений. Нужен категорический запрет на проезд большегрузов по дорогам общего пользования. И ужесточение ответственности за причиняемый ущерб государству, - подчеркнул Алихан Смаилов.