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    11:29, 12 Июнь 2024 | GMT +6

    Вопрос запрета на проезд большегрузов по дорогам общего пользования не решается по причине лоббирования - Алихан Смаилов

    большегруз
    Фото: pixabay.com

    В автодорожной отрасли Казахстана выявлены существенные системные недостатки, требующие незамедлительных решений. Об этом заявил председатель Высшей аудиторской палаты  Алихан Смаилов, передает агентство Kazinform.

    - Теперь об автодорожной отрасли. Результаты аудита не менее тревожные. Выявлены существенные системные недостатки, требующие незамедлительных решений. Всего за последние 4 года на строительство, реконструкцию и содержание автомобильных дорог выделено порядка 1,9 трлн тенге. По данным аудита, доля автодорог республиканского значения, находящихся в хорошем и удовлетворительном состоянии, составляет всего 72%, - сказал Алихан Смаилов на пленарном заседании Мажилиса. 

    Ключевым фактором, способствующим разрушению дорог, как отметил глава ВАП, является проезд тяжеловесных транспортных средств с нарушением разрешенной массы.

    - Эта проблема существует и никак не решается долгие годы по причине лоббирования интересов отдельных участников перевозочного процесса и отсутствия принципиальной позиции. Некорректно фиксируются нарушения, установленные автоматизированными станциями измерений. Нужен категорический запрет на проезд большегрузов по дорогам общего пользования. И ужесточение ответственности за причиняемый ущерб государству, - подчеркнул Алихан Смаилов. 

    Теги:
    Дороги Грузоперевозки Высшая аудиторская палата РК Алихан Смаилов Госаудит
    Серик Сабеков
    Автор
    Серик Сабеков
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