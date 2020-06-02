Вопрос занятости имеет первостепенное значение для всех нас — Аскар Мамин

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Занятость является ключевым приоритетом, особенно в нынешних условиях восстановления экономики и бизнеса. Об этом заявил Премьер-Министр РК Аскар Маимн на заседании Правительства, передает коррепондент МИА «Казинофрм».

«Мы пережили сложную ситуацию. Чрезвычайное положение и карантин действовали в течение двух месяцев. Предприятия и бизнес не работали. В настоящее время идет процесс восстановления экономики. В рамках этой работы был принят пакет антикризисных мер и комплексный план, направленный на оживление экономики, сохранение и создание рабочих мест. Мы должны обеспечить людей работой, постоянным доходом, тем самым улучшить их благосостояние. Поэтому вопрос занятости сейчас имеет первостепенное значение для всех нас»,- сказал Аскар Мамин.

Вместе с тем Глава Правительства отметил хорошую динамику реализации мер поддержки занятости в Восточно-Казахстанской, Костанайской, Жамбылской, Павлодарской областях. Отстающими названы Шымкент, Актюбинская, Западно-Казахстанская и Мангистауская области.

«Это показатель недостаточной работы акиматов, надо срочно принять меры по этим направлениям. Все инструменты поддержки занятости имеются, необходимо их активно применять. По этому вопросу мы будем вести постоянный и системный контроль. По итогам полугодия вопрос занятости будет рассмотрен на расширенном заседании Правительства под председательством Главы государства», - подчеркнул Аскар Мамин.

Премьер-Министр поручил принять конкретные меры по активизации занятости по всем государственным программам.



