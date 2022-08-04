4 Августа 2022 12:19

Вопрос закупки турецких бронемашин будет рассмотрен по итогам испытаний – Минобороны

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – В Министерстве обороны РК прокомментировали возможность приобретения бронированных колесных машин турецкого производства, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Заявление председателя наблюдательного совета ТОО «Казахстан Парамаунт Инжиниринг» А. Барысова о том, что министром обороны была высказана фраза: «Вы, ребята, отдыхайте, мы у турок возьмем» не соответствует действительности и является бездоказательной. Министерством обороны на постоянной основе осуществляется мониторинг рынка вооружения и военной техники. Порядок принятия образцов на вооружение четко регламентирован правилами принятия на вооружение, являющимися официальным нормативным актом. Что касается турецких машин, они также изучаются в соответствии с процедурой, определенной документом», - говорится в официальном комментарии ведомства.

В Минобороны заверяют, что вопрос закупки турецких бронемашин будет рассмотрен только в случае принятия положительного решения внутриведомственным совещательным органом по итогам испытаний.

«Министерство обороны не обладает информацией о том, какие страны рассматривают закуп продукции ТОО «Казахстан Парамаунт Инжиниринг», имеются ли договоры намерений с иностранными заказчиками», - отмечают в ведомстве.

В качестве довода Минобороны приводит следующие факты.

«Военное ведомство Казахстана в одностороннем порядке поддержало производство ТОО «Казахстан Парамаунт Инжиниринг». С 2016 года приобретено 138 единиц бронемашин «Арлан». В 2021 году проведено сервисное техническое обслуживание 60 единиц, поставленных в 2017-2018 годах. В 2022 году поступят еще 10 единиц с боевым модулем и 20 бронемашин «Арлан» - в 2023 году. Поэтому информация о том, что заказано только 6 машин, является недостоверной», - говорится в ответе.

Таким образом, согласно подсчетам Министерство обороны, по итогам 2023 года общее количество достигнет 168 единиц.

«Кроме того, совместно с ТОО «КПИ» прорабатываются вопросы по созданию в интересах Вооруженных сил машин управления огнем артиллерии и машин радиационной, химической, биологической разведки. Также отмечаем, что приобретение вооружения и военной техники в интересах армии, в том числе бронемашин, осуществляется с учетом финансовых возможностей в соответствии с приоритетами», - добавили в ведомстве.

Ранее в СМИ была опубликована информация, в которой глава Ассоциации предприятий оборонно-промышленного комплекса Казахстана Айбек Барысов заявил о том, что в общей сложности оборонное ведомство приобрело у отечественного производителя только 6 машин.

Спикер выразил непонимание тем фактом, почему Минобороны отдает предпочтение турецким машинам, несмотря на высокое качество техники отечественного производства.

Согласно заявлению Барысова, «если предыдущий министр лоббировал интересы российского оборонпрома, то в действиях нового прослеживается интерес в сторону турецких компаний».





Фото: gov.kz



