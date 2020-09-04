Вопрос закупа российской вакцины от коронавируса прокомментировал Нурлыбек Асылбеков

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Будет ли Казахстан закупать российскую вакцину от коронавируса, рассказал заместитель председатель Комитета контроля качества безопасности товаров и услуг Министерства здравоохранения РК Нурлыбек Асылбеков, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«С нашей стороны проведены переговоры, подписаны соглашения о возможности закупа, но это только соглашения. Мы сейчас ждем проведения третьей фазы клинических испытаний. Недавно выступало руководство Министерства здравоохранения Российский Федерации, что до января все-таки будут проводить третью фазу испытаний. Поэтому с учетом проведения этих клинических испытаний, указанных в инструкции возможных побочных действий и применения по возрастам, далее по вакцине будут приняты решения. Мы в этом вопросе сейчас находимся на стадии выбора», - сказал Нурлыбек Асылбеков.

По его словам, главное в этом вопросе своевременно получить вакцину.

«Главное для нас - своевременно получить при создании такой вакцины эту вакцину и провакцинировать тот контингент людей в РК, это на сегодня более 2 млн человек. И далее, если получится, увеличить это количесво с 10 до 15%», - пояснил Нурлыбек Асылбеков.

Ранее сообщалось , что подписано соглашение о взаимопонимании между Российским фондом прямых инвестиций и «СК-Фармация» о выделении гарантированного объема зарегистрированной первой в мире вакцины «Спутник V» после прохождения всех стадий испытаний. Необходимый объем для Казахстана готов произвести Национальный исследовательский центр эпидемиологии и микробиологии имени Н.Ф. Гамалеи.

Отметим, партия вакцины «Спутник V» может скоро поступить в гражданский оборот в России.