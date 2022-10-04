Вопрос задержки рейсов прокомментировал глава Мининдустрии РК

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Министр индустрии и инфраструктурного развития РК Каирбек Ускенбаев прокомментировал вопрос задержки рейсов. Он призвал казахстанцев проявить терпение, так как авиакомпания не позволит взлететь самолету, не убедившись в надежности, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«В летний период, к сожалению, задержки носили массовый характер. В настоящее время задержки не носят массовый характер. Это уже единичный случай. По каждому случаю жестко реагировали. Кто-то может сказать: что такое штраф на 3 млн тенге для такой компании? Когда получаешь первый штраф, второй, третий, десятый, уже как-то не до веселья становится. Уже приходит осознание, что государственная машина может так работать ежедневно. Поэтому они структурировали свою работу в очень хорошую сторону, я считаю», - сказал министр на брифинге в СЦК.

Каирбек Ускенбаев призвал казахстанцев проявить терпение, так как авиакомпания не позволит взлететь самолету, не убедившись в надежности.

«Чтобы мы не говорили казахстанцы, компания Эйр Астана соответствует всем мировым уровням. Задержки бывают и в том числе, когда говорим по техническим причинам. Эйр Астана провела работу. К сожалению, технические причины бывают разного характера: самолет столкнулся с птицей или датчик не сработал. Эйр Астана не позволит взлететь самолету, если на 100% не будет уверена в надежности. Поэтому все-таки призываю сохранять терпение, если произошла задержка, так как она произошла для вашей безопасности», - пояснил глава ведомства.