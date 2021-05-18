Вопрос взят на контроль – СЭС о соблюдении саннорм в павильонах по набережной реки Есиль

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – На возмущение жителя столицы местом хранения поп-корнов и вареной кукурузы в павильонах по набережной реки Есиль отреагировал департамент санитарно-эпидемиологического контроля Нур-Султана. Ведомство взяло на контроль данный вопрос в рамках разъяснительно-профилактической работы и проработки с местными исполнительными органами, передает корреспондент МИА «Казинформ».

В пресс-службе департамента проинформировали о том, что объекты мелкорозничной торговли, в том числе устанавливаемые согласно программе «1000 мест – уличная торговля» АО «СПК Астана» относятся к объектам незначительной эпидемической значимости.

«В соответствии с требованиями статьи 24 Кодекса Республики Казахстан «О здоровье народа и системе здравоохранения» деятельность (эксплуатации) объекта незначительной эпидемической значимости осуществляется по уведомлению, без получения санитарно-эпидемиологического заключения на объект», - сообщили в ведомстве.

В соответствии с подпунктом 1 пункта 1 Указа Президента Республики Казахстан «О введении моратория на проведение проверок и профилактического контроля и надзора с посещением в Республике Казахстан» могут проводиться проверки в отношении субъектов малого предпринимательства, в том числе субъектов микропредпринимательства, направленные на предотвращение или устранение нарушений, которые потенциально несут массовую угрозу жизни и здоровью населения, окружающей среде, законности и общественному порядку.

«Таким образом, данная категория объектов в настоящее время не проверяется на систематической основе в рамках проверок по особому порядку (в плановом порядке), а с 2020 года не подлежат, в том числе и внеплановым проверкам, если не будут установлены факты прямой массовой угрозы жизни и здоровью населения, связанные с деятельностью конкретного субъекта. В свою очередь, Департаментом данный вопрос взят на контроль в рамках разъяснительно-профилактической работы и проработки с местными исполнительными органами», - прокомментировала пресс-служба департамента санитарно-эпидемиологического контроля Нур-Султана.

Ранее сообщалось о том, что пользователь сети Константин Иванов на своей странице в сети Facebook выразил недовольство по поводу работы павильонов, которые продают мороженое, сладкую вату и другие лакомства по набережной реки Есиль, которые, по его словам, не соблюдают обычные санитарные нормы. Его публикация послужила причиной комиссионного выезда на место замечания.