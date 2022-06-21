21 Июня 2022 18:51

Вопрос взимания платы за проверку контрагентов находится в ведении НПП «Атамекен» - Комитет госдоходов

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – В Комитете государственных доходов сообщили, что не оказывают платные услуги, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу комитета.

В Комитете государственных доходов Министерства финансов РК прокомментировали вопрос платности сервиса НПП «Атамекен» по проверке контрагентов.

ИС «Реестр бизнес-партнеров» создан в рамках исполнения поручений Главы государства по итогам расширенного заседания Правительства от 10 июля 2020 года в части реализации пункта: «Обеспечение внедрения принципа «должной осмотрительности» и создания открытой интегрированной базы данных по субъектам бизнеса для самостоятельной проверки контрагентов».

Цель принципа «должная осмотрительность» - повышение бдительности предпринимателей при выборе контрагента и искоренение фирм - однодневок.

Инициатором данного проекта является НПП «Атамекен».

«В соответствии со статьей 14 Закона Республики Казахстан от 4 июля 2013 года «О Национальной палате предпринимателей Республики Казахстан», НПП «Атамекен» создает и ведет Реестр бизнес-партнеров.

Комитетом государственных доходов передача сведений по налогоплательщикам осуществляется только в виде индикаторов с соблюдением налоговой тайны.

Кроме того, на сайте Комитета государственных доходов имеется бесплатный сервис по проверке степени риска налогоплательщика по результатам категорирования. Вместе с тем, вопрос взимания платы за сведения находится в ведении НПП «Атамекен».

Комитет государственных доходов в данной части не оказывает платные услуги. Все сведения, имеющиеся в Комитете и не являющиеся налоговой тайной, доступны на официальном сайте», - сказано в сообщении комитета.