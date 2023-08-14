Вопрос высокой стоимости на дизтопливо подняли предприниматели области Абай

СЕМЕЙ. КАЗИНФОРМ - На базе филиала партии «Аманат» в области Абай состоялась совещание с участием представителей бизнес-сообщества, первого заместителя акима области Айдына Каримова и других представителей центральных и местных госорганов, а также и.о. председателя Палаты предпринимателей области Абай Максата Суйчинова, депутатов Мажилиса Парламента и маслихатов, передает МИА «Казинформ».

Рассматривались проблемные вопросы экономики, предпринимательства и аграрного сектора области Абай, Жетысу и ВКО. Совещание прошло в режиме ВКС в рамках предвыборной программы партии.

В ходе выступлений предпринимателей региона с вопросами и предложениями, организованными Палатой предпринимателей области Абай, был поднят вопрос снижения цены на дизельное топливо для сельхозтоваропроизводителей.

«Во время весенне-полевых работ цена на дизельное топливо составляла 186 тенге за литр, а осенью выросла до 240 тенге за литр. Ценовое предложение с указанием общей суммы наценки за услуги по приобретению, доставке, хранению и поставке дизельного топлива для производителей сельскохозяйственной продукции составляет 262-270 тенге за литр, что ненамного ниже рыночной цены на дизельное топливо. Необходимо пересмотреть вопрос снижения цены на дизельное топливо для сельхозтоваропроизводителей», – обратился депутат областного маслихата Съезбек Ахметов.

Министр энергетики Алмасадам Саткалиев с готовностью прокомментировал ситуацию.

«Цена на сегодняшний день понижена и на каждой станции назначения цена составляет 238 тенге за литр, в среднем по стране ранее было 257 тенге, мы почти на 20 тенге снизили. Эта цена распространяется с первого августа нынешнего года. Было дано поручение установить цену для сельхозтоваропроизводителей – не выше 250 тенге. Так должно быть на нефтебазе, если операторы не будут завышать свои расценки. Дело в том, что из этого сделали бизнес, а это уже социальная нагрузка. Также было дано поручение, чтобы операторы сельхозтоваропроизводителей закладывали все свои накладные расходы, в том числе и маржу, в размере восьми тенге, но мы провели расчеты внутри Министерства и поняли, что в эту сумму они действительно не укладываются, поэтому нами была определена стоимость в среднем по стране – 12 тенге. Мы считаем, что это очень хорошее удешевление, по сравнению с тем, что было», – сообщил глава Минэнерго.

Алмасадам Саткалиев также выразил беспокойство о возможной утечке дизтоплива в Россию из-за разницы в цене.

«Наряду с этим возникает очень большой риск, что топливо будет вывозиться в соседнюю страну, потому что сейчас цены там намного выше. И мы можем столкнуться с дефицитом топлива. Поэтому просьба к акиматам, операторам рационально использовать дизельное топливо и побыстрее заявить объемы, чтобы не останавливать уборочные работы», – добавил министр энергетики.

Алмасадам Саткалиев отметил, что благодаря тому, что Министерством энергетики и Комитетом госдоходов Министерства финансов были введены специальные PIN-коды, которые определяют дизтопливо только для сельхозтоваропроизводителей, было сэкономлено 26 тысяч тонн топлива, переходящего с весенне-полевых работ. По словам главы Минэнерго, это будет учитываться Казмунайгазом и Petrosun при дальнейшем распределении. Так, топливо будет окрашиваться заводами в красный, синий и зеленый цвет для того, чтобы сельхозтоваропроизводители имели возможность получать его адресно.

«После вмешательства Союза фермеров Казахстана и направления писем Премьер-Министру лед наконец тронулся. Зачем вы доставляете столько хлопот сельхозтоваропроизводителям во время весенних и осенних полевых работ? Мы уже не впервые вносим предложение субсидировать фермы и будем продолжать этого добиваться. Это нужно решать совместно с Минсельхозом. 15 лет назад доля от расходов на топливо в сельхозтоварах не превышала 2-4% от себестоимости, сейчас она достигает 25%. Ясное дело, что это приведет к удорожанию цен», – высказался заместитель председателя Правления «Союза Фермеров Казахстана» Ермек Абуов.

Секретарь партии «Аманат» Эльдар Жумагазиев добавил, что работа выстраивается и уполномоченные органы придут к общему решению.