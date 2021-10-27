Вопрос введения углеродного налога рассматривают в Казахстане

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Министерство экологии, геологии и природных ресурсов рассматривает вопрос введения углеродного налога внутри страны. Об этом сообщил глава Минэкологии Сериккали Брекешев, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Как рассказал Сериккали Брекешев, доктрина достижения углеродной нейтральности предусматривает трансформацию различных секторов экономики, особенно в сфере энергетики.

«К 2030 году предусмотрено постепенное снижение доли угольной генерации с 69% до 40% и увеличение доли газа до 25%, доли возобновляемых источников энергии - до 24%», - сказал в ходе пресс-конференции в СЦК министр экологии, геологии и природных ресурсов.

Вместе с тем, как отмечает глава Минэкологии, стоит задача по нивелированию ряда рисков влияния вводимого с 2023 года в Европейском Союзе углеродного налога.

«Ввод углеродного налога с 2023 года пока будет по нулевой ставке. Но с 2026 года ЕС планирует введение углеродного налога. Мы предполагаем, что углеродный налог будет в районе до 100 евро за тонну CO2. С целью снижения уязвимости наших экспортеров (по черной, цветной металлургии, минеральном, химическом удобрении, цементу) на европейских рынках мы ведем работу по рассмотрению вопроса введения углеродного налога внутри страны. Также рассматриваем вопрос платности распределения квот на выбросы парниковых газов», - проинформировал министр.

В ходе пресс-конференции введение углеродного налога в странах Европейского Союза прокомментировал министр национальной экономики РК Асет Иргалиев.