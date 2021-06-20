Вопрос введения платных дорог в Казахстане прокомментировали в МИИР РК

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Министр индустрии и инфраструктурного развития Бейбут Атамкулов объяснил взимание платы за проезд на казахстанских автодорогах, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Для нормативного содержания реконструируемых автодорог внедряется платность, которая позволит в полной мере покрыть затраты на содержание и тем самым снизит нагрузку на республиканский бюджет. Взимание платы за проезд вводятся только на участках отвечающих современным требованиям безопасности и комфортным условиям проезда автотранспортных средств. При этом решение об использовании автодорог на платной основе и утверждение тарифов за проезд, согласно законодательству, принимается уполномоченным органом по автомобильным дорогам, в лице Министерства», - сообщил Бейбут Атамкулов в своем ответе на депутатский запрос.

Он напомнил, что первое решение о введении платности на автодороге «Нур-Султан – Щучинск» принято постановлением Правительства РК от 30 марта 2013 года №429, с утверждением тарифов за проезд по платной дороге, для легкового автотранспорта - 1 тенге за 1 км, для грузовых автомобилей - от 5 до 25 тенге за 1 км, в зависимости от грузоподъемности.

«В 2019 году введены еще 3 платных участка, «Нур-Султан-Темиртау», «Алматы-Хоргос» и «Алматы-Капшагай». При этом ставки сбора на данных участках остались на уровне принятых тарифов в 2013 году. В настоящее время общая протяженность платных участков составляет 682 км. По всем 4-м платным участкам в 2020 году собрано 5,7 млрд тенге, которые полностью покрывают затраты на их содержание», - перечислил министр.

«На сегодняшний день протяженность автодорог общего пользования составляет 96 тысяч км, из них согласно Государственной программе инфраструктурного развития «Нурлы жол» до 2025 года доля платных самоокупаемых автодорог должна составить 11,5%. В заключение необходимо отметить, что 8 июня 2021 года на совместном совещании было доложено о проведенных и планируемых работах по вышеуказанному вопросу, в том числе разъяснены вопросы по ставкам сбора за проезд на платных участках», - заключил глава ведомства.

Ранее министр индустрии и инфраструктурного развития РК Бейбут Атамкулов рассказал о системе строительства, ремонта и оценке качества дорожного полотна в Казахстане.