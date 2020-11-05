Вопрос возобновления двусторонних перевозок с волжскими портами РФ прорабатывают в Казахстане
НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – В Казахстане прорабатывается вопрос возобновления двусторонних перевозок между портами Атырау и волжскими портами Астрахань, Волгоград. Об этом сообщил вице-министр индустрии и инфраструктурного развития РК Берик Камалиев на пленарном заседании Сената, передает корреспондент МИА «Казинформ».
«Прорабатывается вопрос возобновления двусторонних перевозок между портами Атырау и волжскими портами Астрахань, Волгоград», - сказал Берик Камалиев.
Планируется осуществлять таким путем экспорт кормовой ракушки и импорт товаров народного потребления.
«К 2025 году прогнозируется довести объемы речных перевозок в данном направлении до 1,5 млн тонн», - добавил Берик Камалиев.
Ранее сообщалось, что Сенат ратифицировал соглашение, упрощающее передвижение казахстанских судов по внутренним водам РФ.
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