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Вопрос возобновления двусторонних перевозок с волжскими портами РФ прорабатывают в Казахстане

5 Ноября 2020 11:23
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Вопрос возобновления двусторонних перевозок с волжскими портами РФ прорабатывают в Казахстане

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – В Казахстане прорабатывается вопрос возобновления двусторонних перевозок между портами Атырау и волжскими портами Астрахань, Волгоград. Об этом сообщил вице-министр индустрии и инфраструктурного развития РК Берик Камалиев на пленарном заседании Сената, передает корреспондент МИА «Казинформ».

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«Прорабатывается вопрос возобновления двусторонних перевозок между портами Атырау и волжскими портами Астрахань, Волгоград», - сказал Берик Камалиев.

Планируется осуществлять таким путем экспорт кормовой ракушки и импорт товаров народного потребления.

«К 2025 году прогнозируется довести объемы речных перевозок в данном направлении до 1,5 млн тонн», - добавил Берик Камалиев.

Ранее сообщалось, что Сенат ратифицировал соглашение, упрощающее передвижение казахстанских судов по внутренним водам РФ.


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#Сенат   #Экономика  
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Автор:

Серик Сабеков

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