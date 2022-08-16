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Вопрос возможной покупки части доли России в ЕАБР обсуждает Казахстан
16 Августа 2022 13:22

Вопрос возможной покупки части доли России в ЕАБР обсуждает Казахстан

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Заместитель Премьер-Министра - министр финансов Ерулан Жамаубаев сообщил, что вопрос по покупке части российской доли в Евразийском банке развития (ЕАБР) обсуждается между Казахстаном и Россией, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Рассматривает ли Казахстан вариант покупки доли ЕАБР и станет ли в будущем держателем контрольного пакета акций?» - поинтересовались журналисты у Ерулана Жамаубаева в кулуарах заседания Правительства.

«В целом, такая риторика есть, не отрицаем. Поскольку действительно обсуждается такой (вопрос - прим. автора) в рабочей обстановке, но окончательного решения нет. Поскольку все зависит от того, какая доля будет предлагаться и готовы ли другие страны купить определенную долю и в том числе Казахстан, и насколько это будет накладно с точки зрения финансов», - прокомментировал заместитель Премьер-Министра - министр финансов.

Пока сроков обсуждения вопроса, по его словам, нет.

«ЕАБР сейчас стабильно работает и пока санкции данного банка сильно не касаются», - заявил министр финансов.

Ранее в зарубежных СМИ сообщалось, что Россия может отказаться от контрольного пакета акций Евразийского банка развития.


Фото: primeminister.kz




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