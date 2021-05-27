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    14:20, 27 Май 2021 | GMT +6

    Вопрос водоснабжения сел в ВКО полностью решится до 2024 года

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    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – В Восточно-Казахстанской области до 2024 года будет полностью решен вопрос снабжения сел питьевой водой. Об этом сообщил руководитель областного Управления энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Алмат Акышев, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «В регионе за последние 6 лет произошли положительные сдвиги в вопросе водоснабжения населенных пунктов. Например, сегодня по области показатель обеспечения централизованным водоснабжением составляет 92,8%. С 2015 года, в рамках программы «Акбулак», все жители городов и райцентров обеспечены водой», – сказал А. Акышев на совещании в акимате области.

    В настоящее время 529 населенных пунктов из 683 обеспечено качественной питьевой водой. Показатель обеспечения населения питьевой водой за 6 лет вырос от 65,1% до 83,2%. В прошлом году в этих целях были реализованы 152 проекта. В результате, в 2020 году более 17,5 тысячи человек были обеспечены централизованным водоснабжением. В текущем году планируется реализация 98 проектов. В 2022-2024 годах планируется обеспечить питьевой водой 73 населенных пункта с количеством жителей 40 тысяч человек. То есть, в 2024 году жители области будут полностью обеспечены централизованным водоснабжением.

    «За последние годы наша область сделала шаги в решении вопроса водоснабжения. Это хороший показатель», – сказал аким ВКО Даниал Ахметов.


    Теги:
    Восточно-Казахстанская область Регионы Казахстана Акимат
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